В Карибское море вошла авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz. Ранее США предъявили бывшему президенту Кубы Раулю Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американцев.

В Карибское море вошла авианосная ударная группа американских военно-морских сил во главе с атомным авианосцем USS Nimitz, сообщило в соцсети X в четверг, 21 мая, Южное командование вооруженных сил США. В состав контингента входят авиагруппа Carrier Air Wing 17, эсминец USS Gridley и танкер обеспечения USNS Patuxent.

Переброска сил последовала сразу после того, как администрация президента Дональда Трампа выдвинула против 94-летнего бывшего президента Кубы и ее неформального лидера Рауля Кастро обвинение в сговоре с целью убийства четырех человек, включая трех американских граждан.

Речь идет о событиях 1996 года: четыре участника организации Brothers to the Rescue вылетели в рамках гуманитарной миссии, чтобы помочь кубинским беженцам на плотах, но кубинские истребители сбили два гражданских самолета Brothers to the Rescue над нейтральными водами.

Военная эскалация пока отложена

Несмотря на переброску авианосца, Дональд Трамп исключил военную эскалацию в отношении Кубы. "Я не думаю, что это необходимо", - заявил он журналистам.

Вместе с тем источники издания Politico сообщают, что Белый дом рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий, но Трамп пока не принял окончательного решения. По данным агентства Reuters, обвинения против Кастро вписываются в более широкую политику администрации Трампа, ранее призвавшей к смене режима на острове.

С возвращением Трампа в Белый дом американо-кубинские отношения резко обострились. С начала 2026 года Вашингтон ввел нефтяную блокаду Кубы, что спровоцировало энергетический кризис и масштабные отключения электричества по всему острову. Трамп неоднократно критиковал кубинское правительство и допускал "дружественное поглощение" страны.