Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Повестка в суд» для Кастро - США направили к Кубе авианосец 0 23

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: авианосец США

В Карибское море вошла авианосная группа во главе с атомным авианосцем USS Nimitz. Ранее США предъявили бывшему президенту Кубы Раулю Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американцев.

В Карибское море вошла авианосная ударная группа американских военно-морских сил во главе с атомным авианосцем USS Nimitz, сообщило в соцсети X в четверг, 21 мая, Южное командование вооруженных сил США. В состав контингента входят авиагруппа Carrier Air Wing 17, эсминец USS Gridley и танкер обеспечения USNS Patuxent.

Переброска сил последовала сразу после того, как администрация президента Дональда Трампа выдвинула против 94-летнего бывшего президента Кубы и ее неформального лидера Рауля Кастро обвинение в сговоре с целью убийства четырех человек, включая трех американских граждан.

Речь идет о событиях 1996 года: четыре участника организации Brothers to the Rescue вылетели в рамках гуманитарной миссии, чтобы помочь кубинским беженцам на плотах, но кубинские истребители сбили два гражданских самолета Brothers to the Rescue над нейтральными водами.

Военная эскалация пока отложена

Несмотря на переброску авианосца, Дональд Трамп исключил военную эскалацию в отношении Кубы. "Я не думаю, что это необходимо", - заявил он журналистам.

Вместе с тем источники издания Politico сообщают, что Белый дом рассматривает как дипломатические, так и военные варианты действий, но Трамп пока не принял окончательного решения. По данным агентства Reuters, обвинения против Кастро вписываются в более широкую политику администрации Трампа, ранее призвавшей к смене режима на острове.

С возвращением Трампа в Белый дом американо-кубинские отношения резко обострились. С начала 2026 года Вашингтон ввел нефтяную блокаду Кубы, что спровоцировало энергетический кризис и масштабные отключения электричества по всему острову. Трамп неоднократно критиковал кубинское правительство и допускал "дружественное поглощение" страны.

×
Читайте нас также:
#США #Дональд Трамп #дипломатия #Куба #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Загадочное отравление в Нью-Мексико: трое погибших и десятки пострадавших после контакта с неизвестным веществом
Изображение к статье: Рейс Air France не пустили в США из-за пассажира из Конго
Изображение к статье: «Мы освобождаем Кубу»: Трамп сделал новое громкое заявление
Изображение к статье: Искандер

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: И черный, и зеленый чай производят из одного растения.
Люблю!
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"
В мире
1
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Ормузский пролив
В мире
Изображение к статье: Эйфелева башня
Культура &
Изображение к статье: Зарядка электромобиля
Бизнес
Изображение к статье: И черный, и зеленый чай производят из одного растения.
Люблю!
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"
В мире
1
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео