Синоптики рассказали о погоде ночью и днем 0 194

Наша Латвия
Дата публикации: 21.05.2026
LETA
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

В ночь на пятницу во многих районах Латвии ожидаются дождь и туман, прогнозируют синоптики.

Местами возможен сильный дождь и гроза. Ветер - слабый. Минимальная температура воздуха составит +7...+10 градусов, на востоке страны - до +13 градусов.

В пятницу ожидается переменная облачность, на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами - грозовые ливни. На западе Курземе осадков не прогнозируется.

При западном, северо-западном ветре от слабого до умеренного воздух прогреется до +15...+20 градусов, на Видземском побережье и на западном побережье Курземе - до +12...+14 градусов.

В Риге временами ожидается дождь, возможны грозовые ливни. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха составит примерно +10 градусов; днем слабый до умеренного западный ветер сменится северным, максимальная температура воздуха составит +17 градусов.

#погода #ветер #Латвия #гроза #дождь #температура #туман
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
