Латвийские врачи готовят документы для запуска пилотного проекта скрининга рака легких с 2027 года. Медики признают: сейчас большинство случаев болезни выявляют слишком поздно, когда шансы на выживание резко снижаются.

Пульмонологи и торакальные хирурги из Клинической университетской больницы имени Страдиньша и Рижской Восточной клинической университетской больницы работают над созданием системы скрининга рака легких в Латвии.

Планируется, что пилотный проект может стартовать уже в 2027 году. Для этого медики сейчас готовят необходимые документы для Министерства здравоохранения.

На фоне других стран Евросоюза Латвия пока заметно отстает в этой сфере. Во многих государствах ЕС подобные программы уже работают, а в Германии скрининг был официально введен в этом году.

По словам пульмонолога Густса Анцанса Latvijas Avīze, ежегодно в Латвии выявляют около тысячи новых случаев рака легких. При этом примерно у 600–700 пациентов болезнь диагностируется уже на третьей или четвертой стадии.

Статистика остается крайне тяжелой: если рак легких обнаружен на последней стадии, около 85% пациентов умирают в течение года.

Что важно: именно рак легких считается одним из самых опасных видов онкологии из-за того, что на ранних стадиях заболевание почти не вызывает заметных симптомов.

Как объясняет доктор Анцанс, пока опухоль небольшая, человек может чувствовать лишь слабость, периодический кашель или легкую усталость, не придавая этому значения. В результате пациенты часто обращаются к врачам слишком поздно.

Даже рентген не всегда позволяет вовремя заметить опухоль, а к моменту компьютерной томографии болезнь нередко уже переходит в тяжелую стадию. Поэтому врачи считают регулярный скрининг ключевым инструментом раннего выявления заболевания.

В большинстве стран обследования проводят раз в год для людей из группы повышенного риска. Главным фактором риска остается курение. По данным латвийских медиков, около 85% пациентов с раком легких в стране — курильщики.

Латвийские специалисты подсчитали, что потенциально в профилактических обследованиях могут нуждаться около 50 тысяч жителей.

Фактически речь идет о попытке изменить сам подход к диагностике — выявлять рак до появления серьезных симптомов, когда опухоль еще можно удалить хирургически и значительно повысить шансы пациента на выживание.

На фоне высокой смертности от рака легких вопрос запуска скрининга в Латвии всё чаще называют одной из самых неотложных задач системы здравоохранения.