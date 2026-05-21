Новая часть популярной франшизы, основанной на книгах немецкой писательницы Маргит Ауэр, вновь расскажет о школьниках и их необычных говорящих питомцах.

В центре сюжета снова оказывается ученица Ида, которая учится в необычной школе, где каждому ребенку полагается собственный магический зверь. В гости к девочке приезжает подруга Мириам, ничего не знающая о существовании волшебного сообщества. Все меняется после знакомства с долгопятом Фитцджеральдо — новым питомцем, открывающим для героини мир чудес и загадок.

Однако вскоре героям приходится столкнуться с серьезной угрозой: школе грозит закрытие. Чтобы спасти учебное заведение, ученикам предстоит победить в престижном школьном конкурсе. Ситуация осложняется тем, что в соревновании участвует бывшая школа Мириам, а старые знакомые пытаются переманить ее на свою сторону. На этом фоне героине приходится выбирать между прошлым и новыми друзьями.

Создатели фильма сделали акцент не только на приключениях и магии, но и на эмоциональной составляющей истории. Говорящие животные помогают подросткам справляться со страхами, принимать сложные решения и лучше понимать себя. Через дружбу с необычными существами персонажи проходят путь взросления и учатся ответственности.

Режиссерами картины выступили Бернхард Яспер и Мэгги Перен. Фильм снят в Германии и рассчитан на семейную аудиторию. Продолжительность ленты составит 102 минуты. Авторы обещают зрителям атмосферное приключение с юмором, фантастикой и сказочным настроением.

По мнению редакции, франшиза «Школа магических зверей» продолжает удачно сочетать семейное фэнтези, добрый юмор и темы взросления, оставаясь одним из самых уютных и понятных фильмов для совместного просмотра с детьми.