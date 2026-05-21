В американском штате Нью-Мексико расследуют загадочный инцидент с неизвестным веществом, после контакта с которым погибли три человека и пострадали десятки людей, включая полицейских, медиков и пожарных. Власти пока не могут определить природу токсина, однако уже известно, что он мог передаваться через прикосновения.

В городе Маунтинэйр в американском штате Нью-Мексико большая группа людей отравилась неизвестным веществом. Трое мертвы, 23 человека в больнице, более десяти пострадавших помещены на карантин после контакта с неизвестным веществом, передает Associated Press.

Изначально спасатели и медики получили вызов о передозировке наркотиками. Прибыв в частный дом к востоку от Альбукерке, они обнаружили четырех человек без сознания, вскоре три из них скончались. Во время работы на месте полицейские, пожарные и медики начали жаловаться на тошноту, головокружение, кашель и рвоту.

23 человека были госпитализированы после контакта с веществом, они прошли процедуру обеззараживания и обследование. Врачам запретили забирать с собой одежду и вещи, которые были у них на месте происшествия.

Университетская больница Нью-Мексико сообщила, что всего были обследованы 23 человека. Большинство уже выписаны, несколько пациентов остаются под наблюдением, двое сотрудников экстренных служб в тяжелом состоянии.

Власти подчеркивают, что вещество пока не идентифицировано. Предварительно считается, что оно передавалось при контакте, а не по воздуху. Расследование продолжается.

По мнению редакции, ситуация в Маунтинэйр показывает, насколько опасными могут быть неидентифицированные химические или токсические вещества. Особенно тревожно, что пострадали сотрудники экстренных служб, прибывшие помогать людям, а происхождение и свойства вещества до сих пор остаются неизвестными.