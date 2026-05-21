Рейс Air France не пустили в США из-за пассажира из Конго 0 213

Дата публикации: 21.05.2026
Американские власти экстренно запретили посадку самолета из Парижа после того, как выяснилось, что на борту находится пассажир из Демократической Республики Конго.

Самолет Air France, летевший из Парижа в Детройт, не пустили на посадку в США из-за пассажира из Демократической Республики Конго. На фоне вспышки Эболы американские власти ввели ограничения для въезда из ряда стран Африки, и рейс пришлось перенаправить в Канаду.

О случившемся 21 мая сообщил CBS News со ссылкой на представителя Таможенно-пограничной службы США. Речь идет о рейсе Air France 378 из аэропорта Париж — Шарль-де-Голль в Детройт. По данным телеканала, после того как выяснилось, что на борту находится пассажир из Конго, самолету запретили садиться в аэропорту Детройта и направили его в Монреаль.

В американской пограничной службе заявили, что Air France посадила этого пассажира на рейс в США «по ошибке». Там пояснили, что из-за ограничений, введенных для снижения риска распространения Эболы, он не должен был попасть на борт, летевший в Соединенные Штаты.

По данным CBS, самолет приземлился в Монреале вечером 20 мая. После этого остальные пассажиры продолжили путь в Детройт на том же воздушном судне. О медицинской чрезвычайной ситуации на борту не сообщалось.

С 18 мая Центры по контролю и профилактике заболеваний США и американские ведомства ввели усиленный санитарный контроль и временные ограничения на въезд для людей без паспорта США, если за последний 21 день они находились в Уганде, Демократической Республике Конго или Южном Судане. Меры связаны со вспышками Эболы в Восточной и Центральной Африке. При этом риск для населения США сейчас оценивается как низкий.

17 мая ВОЗ объявила вспышку Эболы, вызванной вирусом Бундибугио, чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом в организации отдельно подчеркнули, что речь не идет о пандемии.

По данным ВОЗ, в Конго зафиксированы восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания, сотни подозрительных случаев и десятки предполагаемых смертей. Еще два подтвержденных случая выявили в Кампала у людей, прибывших из Конго.

По мнению редакции, история с рейсом Air France показывает, насколько быстро международные авиаперевозки реагируют даже на потенциальные санитарные риски. При этом власти США стараются действовать максимально жестко, чтобы не допустить повторения масштабных эпидемий прошлых лет.

Автор - Светлана Тихомирова
