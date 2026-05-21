Американские власти экстренно запретили посадку самолета из Парижа после того, как выяснилось, что на борту находится пассажир из Демократической Республики Конго.

Самолет Air France, летевший из Парижа в Детройт, не пустили на посадку в США из-за пассажира из Демократической Республики Конго. На фоне вспышки Эболы американские власти ввели ограничения для въезда из ряда стран Африки, и рейс пришлось перенаправить в Канаду.

О случившемся 21 мая сообщил CBS News со ссылкой на представителя Таможенно-пограничной службы США. Речь идет о рейсе Air France 378 из аэропорта Париж — Шарль-де-Голль в Детройт. По данным телеканала, после того как выяснилось, что на борту находится пассажир из Конго, самолету запретили садиться в аэропорту Детройта и направили его в Монреаль.

В американской пограничной службе заявили, что Air France посадила этого пассажира на рейс в США «по ошибке». Там пояснили, что из-за ограничений, введенных для снижения риска распространения Эболы, он не должен был попасть на борт, летевший в Соединенные Штаты.

По данным CBS, самолет приземлился в Монреале вечером 20 мая. После этого остальные пассажиры продолжили путь в Детройт на том же воздушном судне. О медицинской чрезвычайной ситуации на борту не сообщалось.

С 18 мая Центры по контролю и профилактике заболеваний США и американские ведомства ввели усиленный санитарный контроль и временные ограничения на въезд для людей без паспорта США, если за последний 21 день они находились в Уганде, Демократической Республике Конго или Южном Судане. Меры связаны со вспышками Эболы в Восточной и Центральной Африке. При этом риск для населения США сейчас оценивается как низкий.

17 мая ВОЗ объявила вспышку Эболы, вызванной вирусом Бундибугио, чрезвычайной ситуацией международного значения. При этом в организации отдельно подчеркнули, что речь не идет о пандемии.

По данным ВОЗ, в Конго зафиксированы восемь лабораторно подтвержденных случаев заболевания, сотни подозрительных случаев и десятки предполагаемых смертей. Еще два подтвержденных случая выявили в Кампала у людей, прибывших из Конго.

По мнению редакции, история с рейсом Air France показывает, насколько быстро международные авиаперевозки реагируют даже на потенциальные санитарные риски. При этом власти США стараются действовать максимально жестко, чтобы не допустить повторения масштабных эпидемий прошлых лет.