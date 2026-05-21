Минск сообщил о размещении в Беларуси комплексов «Искандер» со «специальными боеприпасами» 0 66

Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Искандер

Министерство обороны Беларуси заявило, что в рамках совместных манёвров Россия доставила ядерное оружие на полевые склады на территории страны. Речь идёт о размещении комплексов «Искандер-М» со «специальными боеприпасами».

Белорусские власти сообщили о переброске российского ядерного оружия на территорию страны в рамках совместных военных манёвров.

Соответствующее заявление в четверг распространило Министерство обороны Беларуси.

В Минске сослались на видео, опубликованное российским военным ведомством, на котором показаны грузовики, въезжающие в лесистую местность, а также загрузка ракет в пусковые установки.

Одновременно российское государственное агентство РИА Новости сообщило, что в ходе учений в Беларуси были развёрнуты комплексы баллистических ракет «Искандер-М» со «специальными боеприпасами».

В российской и белорусской официальной риторике термин «специальные боеприпасы» обычно используется в отношении ядерного вооружения.

Что важно: тема размещения российского тактического ядерного оружия в Беларуси вызывает серьёзную обеспокоенность в странах Балтии и НАТО уже не первый год.

Москва и Минск ранее неоднократно заявляли о перемещении элементов ядерной инфраструктуры в Беларусь, однако независимая проверка подобных заявлений крайне ограничена. Нынешнее сообщение прозвучало на фоне продолжающейся войны России против Украины и усиленной военной активности у восточных границ НАТО.

Комплексы «Искандер-М» способны нести как обычные, так и ядерные боеголовки. Ранее Россия уже заявляла, что передала Беларуси такие ракетные системы и подготовила белорусских военных к их использованию.

На фоне роста напряжённости в регионе страны Балтии и Польша продолжают усиливать системы ПВО и военное присутствие НАТО на восточном фланге альянса. В последние месяцы дополнительную тревогу вызывают и регулярные инциденты с беспилотниками вблизи границ Латвии, Литвы и Эстонии.

Заявления о ядерном оружии в Беларуси появляются в момент, когда в регионе и без того сохраняется повышенный уровень военной напряжённости и усиленного мониторинга воздушного пространства.

#НАТО #ядерное оружие #Беларусь #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
