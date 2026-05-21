Зеленский: Украина готова к новым переговорам при участии Европы в ближайшие недели

Дата публикации: 21.05.2026
ФОТО: LETA

Киев заявил о «хороших контактах» с Вашингтоном и рассчитывает уже в ближайшие недели возобновить полноценный дипломатический формат с участием европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона поддерживает «хорошие контакты» с США как по вопросам безопасности, так и по дипломатическим переговорам с Россией. Об этом он сообщил в своем вечернем обращении 20 мая, передает bb.lv.

По словам Зеленского, украинская команда поддерживала хорошие контакты с американской стороной - как по вопросам безопасности сотрудничества, так и по дипломатии с россиянами.

"Если удастся в эти недели вернуться к содержательной трехсторонней коммуникации и если удастся привлечь европейцев, это будет правильным результатом", - заявил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к соответствующим шагам.

"Я рассчитываю, что партнеры тоже будут готовы и что россияне не будут прятаться", - добавил он.

Напомним, первый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией состоялся 24 января в Абу-Даби - по оценке информированного источника РБК-Украина, он завершился "с конструктивом".

В феврале в Абу-Даби состоялся второй раунд, после которого стороны встретились в Женеве. Мирные переговоры отошли на второй план из-за американо-иранского конфликта - позиции сторон по Донецкой области остаются несовместимыми.

7 мая секретарь СНБО Рустем Умеров провел встречу в США со спецпредставителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - ключевой темой стали гуманитарный трек и активизация дипломатического процесса.

По мнению редакции, заявление Владимир Зеленский показывает, что Киев пытается вернуть международные переговоры в более широкий формат с участием Европы.

Автор - Светлана Тихомирова
