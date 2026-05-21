Количество новых мигрантов в ЕС продолжает снижаться, однако одновременно европейские страны все активнее высылают иностранцев и усиливают контроль на границах.

За последние четыре года количество новых мигрантов, въезжающих в ЕС, постоянно уменьшалось. Цифры упали с 5,4 миллиона до 4,5 миллиона человек в 2024 году, а это сокращение на 24%.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на Euronews.

Статистика за 2025 год также показывает спад. Статус защиты получили только 361 000 человек, что является самым низким показателем за последние шесть лет.

Зато количество приказов о репатриации растет. В прошлом году власти выдали почти полмиллиона таких решений. Хотя фактически возвращается лишь треть, количество высылок в 155 000 человек стало рекордным с начала десятилетия.

Почему Европа усиливает давление на мигрантов

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер во время выступления на Europe in Motion он заявил о финальном этапе большой реформы.

"С помощью него мы усиливаем защиту наших внешних границ, внедряя самую современную в мире систему управления границами - систему въезда/выезда", - сказал он.

Блок усиливает работу с другими странами. Главная цель - остановить нелегальное пересечение границы и пресечь контрабанду людей.

Кого больше всего отправляют домой

Чаще всего в 2025 году домой отправляли граждан Турции. Их количество превысило 13 000 человек. Далее в списке идут грузины - 10 475 человек, сирийцы и албанцы.

Жестче всего сейчас действует Германия и за последний год Берлин совершил почти 30 000 реальных высылок. Франция депортировала 15 000 человек, а Швеция - более 11 000. Испания выдала 54 000 приказов, Нидерланды - 32 000.

Интересно, что именно Франция выдает больше всего бумаг на изгнание. Там выписали 138 000 приказов о репатриации. Но есть нюанс: большинство людей, которые получили такой документ во Франции, в конце концов остались в стране.

Почему планы не всегда становятся реальностью? Органы власти часто не могут установить страну происхождения человека. Иногда мешают проблемы со здоровьем или статус несовершеннолетнего.

Польша стала главным барьером на границе ЕС

Количество отказов во въезде в Европу также увеличивается. В 2025 году въезд в страны ЕС был запрещен примерно 133 тысячам человек.

Главной причиной отказов чаще всего становится отсутствие четкой цели поездки — на это приходится около трети всех случаев.

Наиболее активно мигрантов разворачивает Польша, где на границе отказ получили почти 30 тысяч человек. Второе место занимает Франция с показателем около 12 тысяч отказов.

Еще около 17% случаев связаны с нарушением сроков пребывания или отсутствием действительных виз.

По мнению редакции bb.lv, миграционная политика Европы постепенно становится значительно жестче. На фоне роста политического давления внутри ЕС страны все чаще делают ставку на усиление контроля границ и ускорение депортаций, однако полностью решить проблему нелегальной миграции европейским властям пока не удается.