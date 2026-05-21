Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Европа ужесточает миграционную политику: депортаций становится все больше 0 43

В мире
Дата публикации: 21.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Европа ужесточает миграционную политику: депортаций становится все больше

Количество новых мигрантов в ЕС продолжает снижаться, однако одновременно европейские страны все активнее высылают иностранцев и усиливают контроль на границах.

За последние четыре года количество новых мигрантов, въезжающих в ЕС, постоянно уменьшалось. Цифры упали с 5,4 миллиона до 4,5 миллиона человек в 2024 году, а это сокращение на 24%.

Об этом сообщает bb.lv со ссылкой на Euronews.

Статистика за 2025 год также показывает спад. Статус защиты получили только 361 000 человек, что является самым низким показателем за последние шесть лет.

Зато количество приказов о репатриации растет. В прошлом году власти выдали почти полмиллиона таких решений. Хотя фактически возвращается лишь треть, количество высылок в 155 000 человек стало рекордным с начала десятилетия.

bezenci2.png

Почему Европа усиливает давление на мигрантов

Европейский комиссар по вопросам внутренних дел и миграции Магнус Бруннер во время выступления на Europe in Motion он заявил о финальном этапе большой реформы.

"С помощью него мы усиливаем защиту наших внешних границ, внедряя самую современную в мире систему управления границами - систему въезда/выезда", - сказал он.

Блок усиливает работу с другими странами. Главная цель - остановить нелегальное пересечение границы и пресечь контрабанду людей.

Кого больше всего отправляют домой

Чаще всего в 2025 году домой отправляли граждан Турции. Их количество превысило 13 000 человек. Далее в списке идут грузины - 10 475 человек, сирийцы и албанцы.

Жестче всего сейчас действует Германия и за последний год Берлин совершил почти 30 000 реальных высылок. Франция депортировала 15 000 человек, а Швеция - более 11 000. Испания выдала 54 000 приказов, Нидерланды - 32 000.

Интересно, что именно Франция выдает больше всего бумаг на изгнание. Там выписали 138 000 приказов о репатриации. Но есть нюанс: большинство людей, которые получили такой документ во Франции, в конце концов остались в стране.

Почему планы не всегда становятся реальностью? Органы власти часто не могут установить страну происхождения человека. Иногда мешают проблемы со здоровьем или статус несовершеннолетнего.

Польша стала главным барьером на границе ЕС

Количество отказов во въезде в Европу также увеличивается. В 2025 году въезд в страны ЕС был запрещен примерно 133 тысячам человек.

Главной причиной отказов чаще всего становится отсутствие четкой цели поездки — на это приходится около трети всех случаев.

Наиболее активно мигрантов разворачивает Польша, где на границе отказ получили почти 30 тысяч человек. Второе место занимает Франция с показателем около 12 тысяч отказов.

Еще около 17% случаев связаны с нарушением сроков пребывания или отсутствием действительных виз.

По мнению редакции bb.lv, миграционная политика Европы постепенно становится значительно жестче. На фоне роста политического давления внутри ЕС страны все чаще делают ставку на усиление контроля границ и ускорение депортаций, однако полностью решить проблему нелегальной миграции европейским властям пока не удается.

×
Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Задержанные активисты флотилии Газы Иконка видео
Изображение к статье: Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху на фоне карт Ближнего Востока
Изображение к статье: США предъявили уголовные обвинения Раулю Кастро
Изображение к статье: Таблетки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины
В мире животных
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Люблю!
Изображение к статье: Как дельфины лечатся от кожных заболеваний
В мире животных
Изображение к статье: Эффективный способ использования стирального порошка
Дом и сад
Изображение к статье: Президент Литвы Гитанас Науседа
В мире
Изображение к статье: Как отучить щенка грызть мебель
В мире животных
Изображение к статье: Ученые признали мопсов «необычными собаками»: причины
В мире животных
Изображение к статье: Кайли Миноуг.
Люблю!
Изображение к статье: Как дельфины лечатся от кожных заболеваний
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео