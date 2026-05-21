Серьезная авария с участием мотоцикла произошла в Риге еще до вечернего часа пик. На перекрестке улиц Дзелзавас и Ницгалес столкнулись BMW и мотоцикл.

После удара оба транспортных средства остались на перекрестке: у автомобиля была сильно повреждена передняя часть, а мотоцикл лежал на боку среди разбросанных пластиковых деталей.

Наиболее серьезно пострадал мотоциклист. Мужчина после столкновения отлетел вперед, однако оставался в сознании и разговаривал с окружающими до приезда медиков.

Водитель BMW Елена рассказала, что выполняла левый поворот на зеленый сигнал светофора и сначала не заметила встречный мотоцикл.

По ее словам, когда она начала маневр, перекресток казался пустым, а мотоциклист, как ей показалось, двигался на очень большой скорости.

«Он просто влетел в мою машину», — рассказала женщина в интервью передаче Degpunktā (ТВ3).

Она также сообщила, что пыталась помочь пострадавшему и сразу вызвала скорую помощь.

На место аварии приехала и жена мотоциклиста. По ее словам, мужчина ездит на мотоцикле уже несколько лет, а сам байк был куплен совсем недавно.

Она отдельно подчеркнула важность полной экипировки для мотоциклистов, отметив, что именно защита помогает избежать смертельных последствий при авариях.

Что важно: подобные столкновения особенно часто происходят именно при левом повороте на перекрестках, когда водитель автомобиля обязан уступить дорогу транспорту, движущемуся навстречу прямо. При этом даже небольшое превышение скорости мотоциклом может резко сократить время на реакцию для других участников движения.

Жена пострадавшего также отметила, что этот перекресток давно считается сложным и напряженным для выполнения левого поворота из-за короткого промежутка для безопасного маневра.

Медики доставили мотоциклиста в больницу в состоянии средней тяжести. По последней информации, его состояние остается стабильным.

Обстоятельства аварии теперь предстоит установить полиции.