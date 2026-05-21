Муниципальное предприятие «Rīgas satiksme» объявило крупную закупку новых автобусов. Компания планирует приобрести 120 машин, включая электробусы, чтобы постепенно заменить устаревший транспорт, часть которого ездит по Риге уже более 20 лет.

Муниципальное предприятие Rīgas satiksme объявило закупку на поставку 120 новых автобусов для общественного транспорта Риги.

Компания планирует приобрести 60 электробусов и 60 дизельных автобусов. Все новые машины будут сочлененными — длиной 18 метров, что позволит перевозить больше пассажиров на самых загруженных маршрутах.

Кроме основной закупки предприятие предусмотрело возможность дополнительно заказать еще от 30 до 90 электробусов в течение 32 месяцев после подписания договора.

В «Rīgas satiksme» объясняют необходимость обновления тем, что значительная часть нынешнего автобусного парка уже сильно устарела. Сейчас в распоряжении компании находится более 400 автобусов, многие из которых эксплуатируются дольше нормативного срока в 12 лет. Некоторые машины используются уже более 20 лет, что увеличивает расходы на ремонт и обслуживание.

Что важно: речь идет не только о замене старого транспорта, но и о постепенном переходе на более энергоэффективные и экологичные решения. В закупке отдельно прописаны требования к безопасности, энергоэффективности, удобству обслуживания и доступности транспорта.

Планируется, что новые автобусы получат обновленный салон, другие материалы обивки сидений и закрытые кабины водителей, которые должны улучшить условия работы и повысить безопасность.

Победителя тендера будут выбирать не только по цене. Среди критериев — расход топлива или электроэнергии, гарантийные условия и уровень выбросов дизельных автобусов.

Фактически «Rīgas satiksme» пытается снизить будущие расходы на эксплуатацию транспорта, а не просто купить самые дешевые автобусы.

Интерес к закупке уже проявили десять производителей автобусов. Некоторые компании готовы поставлять как дизельные модели, так и электробусы. Предварительно стоимость всей закупки оценивается примерно в 60–65 миллионов евро.

Для финансирования проекта предприятие планирует взять банковский кредит. Также рассматривается возможность привлечения средств фондов Европейского союза для покупки электробусов.

На фоне роста цен на обслуживание старого транспорта и давления ЕС по снижению выбросов обновление автобусного парка становится для Риги одной из крупнейших транспортных инвестиций последних лет.