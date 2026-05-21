Уход на дому - это сейчас одна из самых востребованных социальных услуг в Риге, сообщила представитель Рижской думы Антра Габре. Этой услугой чаще всего пользуются люди, которые живут одни. Или люди, чьи родственники из-за возраста, здоровья или занятости не могут обеспечить им необходимый уход. Услугу можно получать как в виде физической помощь, так и в виде материальной поддержки.

Клиентов становится все больше

За первые три месяца этого года услуги ухода на дому получили 7 114 рижан. Из них 6 493 были совершеннолетними, а 621 - детьми. Это на 286 человек больше, чем в первом квартале 2025 года.

Если считать в деньгах: за первые три месяца года в Риге на уход на дому в общей сложности было потрачено 9 968 888 евро, что на 149 740 евро больше, чем за аналогичный период 2025 года.

При этом значительно увеличилось число людей, которым необходим интенсивный уход. Что неудивительно: население стареет, состояние здоровья жителей становится более сложным. В том числе растет число людей с деменцией, констатируют городские власти.

Сами уехали, а стариков оставили

Большинство получателей услуг социального ухода - одинокие люди, пенсионеры. И одиноки они не только потому, что умерли их родственники, супруг или кто-то еще. Но и потому, что их дети и внуки эмигрировали из Латвии, констатировали недавно в Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам.

Чтобы улучшить ситуацию с длительным уходом в Латвии, необходимо развивать комбинированные услуги медицинского и социального ухода, считают эксперты отрасли. В то же время, если это возможно, уход должен обеспечиваться по месту жительства человека.

«С точки зрения прав человека лучшим местом для жизни человека является его собственное жилье», – пояснили журналистам в Бюро омбудсмена.

Один из практичных выходов в этой ситуации очевиден: если в Латвии все же имеются родственники, то можно оформиться «социальной помощницей» по уходу за матерью, свекровью, и пр.

Сколько платят за уход

Как мы уже сообщали, Рижское самоуправление в нынешнем мае утвердило изменения в системе социальных услуг в Риге - некоторые виды помощи стали весомее, чтобы соответствовать нынешнему росту цен:

размер муниципального софинансирования услуг по уходу на дому увеличен с 610 евро в месяц до 690 евро в месяц.

предусмотрено, что в экстренных ситуациях самоуправление также покрывает расходы на краткосрочный уход в учреждении без проверки дохода, если уход не может быть обеспечен на дому;

увеличено софинансирование самоуправления на услуги психологической поддержки — с 38 до 43 евро,

было увеличено муниципальное финансирование услуги по временному уходу за детьми - с 5030 евро до 8550 евро в год;

расширено право на получение услуг дневного ухода для лиц с очень тяжелыми психическими расстройствами, а также введен новый вид софинансирования для участия в определенных программах социальной реабилитации детей с функциональными нарушениями. Планируется, что софинансирование составит до 4500 евро в год и будет предоставлено до 100 семьям.

Как оформить помощь на дому

Это можно сделать через Социальную службу вашего самоуправления.

Первым делом нужно написать заявление в районный филиал Социальной службы по месту жительства нуждающегося человека. Дальнейшее будет складываться так:

Оценка ситуации. Социальный работник посетит человека на дому, чтобы оценить его физическое состояние, способность к самообслуживанию и определить необходимое количество часов ухода (до 25 часов в неделю). Потребуется заключение от семейного врача (справка формы № 027/u) с подтверждением того, что человеку необходим домашний уход. Служба принимает решение о выделении услуги и определяет размер софинансирования.

Какие могут быть варианты оказания услуги:

Муниципалитет заключает договор со специализированной организацией (например, Латвийский Красный Крест или другие фирмы), и к человеку приходит сертифицированная нянечка.

Уход силами родственников. В Риге и ряде других самоуправлений действует программа, по которой член семьи может оформиться официально и получать деньги за уход за своим близким, если Социальная служба утвердит его кандидатуру.

Медицинский уход на дому. Если человеку требуется не просто бытовая помощь, а медицинские манипуляции (уколы, перевязки), такую услугу назначает семейный врач или лечащий врач стационара. Она оплачивается из госбюджета Национальной службой здравоохранения.

...Можно все оформить электронно, если у пожилого человека есть такая возможность. Но если нет - заявление в социальную службу может доставить третье лицо, однако сам документ должен подписать именно будущий клиент.

Принять решение Социальная служба должны в течение одного месяца после получения всех требуемых документов.