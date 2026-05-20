С 1 июня в Риге заработает новый транспортный узел «Кенгарагс», к которому продлят сразу несколько маршрутов общественного транспорта. Пассажиров ждут новые конечные остановки, изменения расписаний и дополнительные рейсы трамваев.

В Риге в связи с началом работы мобильного пункта «Кенгарагс» и завершением строительства продления трамвайной линии с 1 июня маршруты трамваев №7 и №14, троллейбуса №15 и автобуса №49 будут курсировать до нового мобильного пункта уже с первого рейса. Одновременно в нескольких маршрутах уточнены расписания движения и время отправления с конечных остановок, в том числе у трамваев №1 и №11.

Изменения маршрутов трамваев с 1 июня:

• Трамвай №7 будет курсировать от улицы Аусекля до новой конечной остановки «Ķengarags». После остановки «Eglaines iela / Dole» трамвай продолжит движение по улице Латгалес до нового конечного пункта, в направлении центра маршрут также пройдет по тому же пути. В связи с продлением маршрута увеличится и количество рейсов.

• Трамвай №14 также будет продлен до конечной остановки «Ķengarags». Трамваи из Ильгюциемса после остановки «Eglaines iela / Dole» продолжат движение по улице Латгалес до нового конечного пункта. Количество рейсов на маршруте №14 не изменится.

На новом участке в обоих направлениях для трамваев созданы остановки «Rasas iela», «Ikšķiles iela» и «Mobilitātes punkts Ķengarags».

Троллейбус №15 в дальнейшем будет курсировать до конечной остановки «Ķengarags». После остановки «Višķu iela» троллейбусы продолжат движение по улице Вишкю до нового конечного пункта и обратно. Количество рейсов не изменится, однако для отдельных рейсов будет уточнено время отправления с конечной остановки.

Изменения будут и у автобусного маршрута №49 — автобусы больше не будут курсировать до нынешней конечной остановки на улице Вишкю, а будут следовать до нового конечного пункта «Ķengarags» на перекрестке улиц Латгалес и Вишкю. Количество рейсов не изменится, однако у некоторых рейсов изменится время отправления с конечной остановки.

В связи с этими изменениями будет закрыта остановка автобуса №49 «Višķu iela», расположенная перед прежним конечным пунктом, также автобусы больше не будут останавливаться на остановке «Višķu iela 3».

Чтобы сохранить согласованное время отправления на общих участках маршрутов, небольшие изменения будут внесены и в расписания движения трамваев №1 и №11.

Жителей призывают ознакомиться с новыми расписаниями движения, которые вступят в силу с 1 июня: • трамвая №7 по рабочим дням и выходным; • трамвая №14 по рабочим дням и выходным; • троллейбуса №15 по рабочим дням и выходным; • автобуса №49 по рабочим дням; • трамвая №1 по рабочим дням и выходным; • трамвая №11 по рабочим дням и выходным.

Общая длина продления рельсового пути маршрута трамвая №7 составляет 2,2 километра. В рамках проекта у перекрестка улиц Латгалес и Вишкю построен мобильный пункт, новое диспетчерское здание и необходимые подъездные пути для общественного транспорта с улиц Латгалес и Вишкю. На территории проведены работы по благоустройству — оборудованы просторные навесы, информационные табло, озеленение и уличное освещение. Кроме того, по улице Вишкю на 300 метров продлен маршрут троллейбуса №15 до нового мобильного пункта.