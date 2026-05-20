Канада вложит 64 миллиона евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии 0 108

Наша Латвия
Дата публикации: 20.05.2026
LETA
Изображение к статье: Канадские военные на параде в Риге

Канада вложит 64 миллиона евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В среду на торжественной церемонии были заложены первые камни новых объектов военной инфраструктуры в Лиелварде и Риге.

Инвестиции подтверждают долгосрочную приверженность Канады укреплению безопасности Латвии и восточного фланга НАТО.

Канада уже инвестировала и обязалась инвестировать более 315 миллионов евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, в том числе на военных базах Адажи, Цери и Лиелварде.

Новые проекты значительно расширят оперативные возможности многонациональной бригады НАТО и улучшат возможности размещения союзных сил в Латвии.

Большая часть новых инвестиций - 33 миллиона евро - предназначена для строительства вертолетного перрона и аэродромной инфраструктуры на военной базе Лиелварде".

На базах будут созданы ангары, помещения для технического обслуживания и офисы для нужд канадского тактического воздушного подразделения. Новая инфраструктура позволит одновременно обслуживать до шести вертолетов "CH-146 Griffon" и четырех вертолетов "CH-147 Chinook", а также принимать стратегические транспортные самолеты CC-177 "Globemaster".

В свою очередь, 30 миллионов евро будут вложены в строительство двух жилых зданий в Лиелварде для обеспечения качественных условий жизни для персонала канадских вооруженных сил. В каждом здании можно будет разместить 152 военных, а при необходимости увеличить вместимость до 304 мест. Параллельно начнется строительство третьего жилого дома в Риге.

Канада как рамочная страна многонациональной бригады НАТО в Латвии сотрудничает с Национальными вооруженными силами Латвии и союзниками еще из 13 стран. Инвестиции в инфраструктуру, оборудование и совместные учения укрепляют способность бригады быстро реагировать и эффективно обеспечивать безопасность Латвии и всего региона.

#НАТО #инвестиции #Латвия #строительство #безопасность #Канада #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
