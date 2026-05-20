Во время Ночи музеев поездки на поездах в Латвии станут дешевле. Компания «Pasažieru vilciens» (PV) объявила, что в субботу, 23 мая, на билеты по полному тарифу будет действовать скидка 50%.

Скидка распространяется на поезда, которые будут находиться в пути с 18:00 до полуночи. Это означает, что часть вечерних рейсов можно будет использовать для поездок на мероприятия Ночи музеев по сниженной цене.

Например, акция будет действовать и для поезда Скулте — Рига, который отправляется в 17:09 и прибывает в столицу в 18:23.

В PV пояснили, что при покупке билетов через мобильное приложение или сайт скидка применится автоматически. Также билеты со скидкой можно будет приобрести в кассах.

Если касса на станции окажется закрыта, билет по акционной цене оформит кондуктор прямо в поезде.

Что важно: скидка Ночи музеев не суммируется с другими льготами и специальными предложениями, включая скидки для владельцев «Почетной семейной карты».

В этом году Ночь музеев пройдет в Латвии уже в 22-й раз. По всей стране посетителей будут ждать 246 музеев, выставочных пространств и культурных площадок.

Большинство мероприятий традиционно будут бесплатными, хотя отдельные активности могут потребовать отдельной оплаты.

Ночь музеев давно стала одним из самых популярных культурных событий весны в Латвии. Многие жители используют этот вечер не только для посещения музеев, но и для поездок в другие города и необычных ночных маршрутов.

Акция появилась в Европе еще в конце 1990-х годов по инициативе Франции. Изначально ее цель заключалась в том, чтобы привлечь в музеи людей, которые обычно их не посещают.

Сейчас Ночь музеев проходит во многих странах Европы и ежегодно собирает тысячи посетителей.