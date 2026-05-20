Конец недели в Латвии обещает более приятную погоду. После дождей и гроз в четверг на выходных станет суше, солнечнее и заметно теплее.

Самым дождливым днем недели, вероятно, станет четверг. Во многих районах страны пройдут дожди, а на востоке ожидаются грозовые ливни. В отдельных районах побережья утром и вечером возможен туман.

Температура в четверг будет сильно различаться по регионам — от +12 градусов у моря до +20…+24 в центральной части Курземе и на востоке страны.

В пятницу погода начнет постепенно улучшаться. Осадки сохранятся лишь местами и будут кратковременными. При умеренном западном ветре воздух прогреется до +17…+20 градусов, хотя на побережье по-прежнему останется прохладнее.

Самым приятным днем выходных может стать суббота. По прогнозам, существенных осадков не ожидается, а местами температура поднимется до +24 градусов. Для второй половины мая это уже почти летние показатели.

Что важно: ночи пока остаются довольно прохладными, однако температура уже не опускается ниже +5 градусов. Это означает, что риск ночных заморозков постепенно уходит.

В воскресенье погода снова станет менее устойчивой. Возможны кратковременные дожди и более сильный западный или северо-западный ветер. Из-за этого температура немного снизится.

Синоптики также отмечают, что следующая неделя может принести заметный контраст погодных условий в Европе. Пока в Западной Европе ожидается усиление жары, в страны Балтии может начать поступать более холодный воздух из Арктики.

Из-за этого в регионе вероятны резкие перепады температуры и переменчивая погода даже в конце мая.