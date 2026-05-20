В Латвии сообщили о сотнях GPS-помех в небе: что происходит с навигацией самолетов 0 335

Дата публикации: 20.05.2026
Изображение к статье: Кабина самолета с картой стран Балтии

Изображение: ИИ.

За первые четыре месяца 2026 года в воздушном пространстве Латвии зафиксировали 379 случаев GPS-помех. Это немного меньше, чем годом ранее, однако количество подобных инцидентов по-прежнему значительно превышает показатели до войны в Украине.

В воздушном пространстве Латвии с начала года зарегистрировано 379 случаев помех в работе GPS-систем. По данным ГАО «Латвийское воздушное сообщение» (LGS), это на 5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только в апреле было зафиксировано 83 случая помех спутниковой навигации. Для сравнения: в апреле 2025 года таких инцидентов было 109.

Несмотря на небольшое снижение, масштабы проблемы остаются заметными. За весь 2025 год в Латвии зарегистрировали 1276 GPS-помех. Еще несколько лет назад ситуация выглядела совсем иначе: в 2022 году было лишь 26 подобных случаев, в 2023-м — 342, а в 2024-м — уже 820.

Таким образом, количество помех за несколько лет выросло в десятки раз, хотя в этом году впервые наблюдается небольшое снижение.

В LGS ранее отмечали, что рост числа инцидентов совпал по времени с началом полномасштабной войны России против Украины. В компании считают, что помехи, вероятнее всего, связаны именно с этим.

Что важно знать: речь идет не о сбоях мобильной навигации у водителей, а о воздействии на спутниковые сигналы, которые используются в авиации. При этом власти подчеркивают, что угрозы безопасности полетов нет.

В Агентстве гражданской авиации пояснили, что самолеты используют сразу несколько систем навигации, поэтому даже при GPS-помехах полеты продолжаются безопасно как для транзитных рейсов, так и для самолетов, прилетающих в Латвию или вылетающих из страны.

Каждый случай помех анализируется и передается в Европейское агентство авиационной безопасности.

В последние годы проблема GPS-помех всё чаще затрагивает страны Балтии и другие регионы у восточных границ НАТО. На фоне роста напряженности в регионе авиационные службы вынуждены регулярно адаптироваться к новым условиям работы.

Пока специалисты отмечают осторожное улучшение статистики, однако количество подобных инцидентов остается значительно выше уровня, который считался нормальным до 2022 года.

#авиация #Украина #Латвия #GPS #безопасность полетов #Россия
Автор - Юлия Баранская
