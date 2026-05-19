Сегодня на пляже Луцавсалского залива был официально открыт купальный сезон в столице, сообщила главный специалист по коммуникации полиции самоуправления Риги Иева Лукожа-Апалупа.

В Риге имеются три морских пляжа - в Даугавгриве, Вакарбулли и Вецаки, а также шесть внутренних мест для купания - в Румбуле на Кипсале, Луцавсале, в Луцавсалском заливе на Даугаве, озере Бабелитис и Болдерайском карьере, где официальный пляж впервые открыт в этом сезоне.

За безопасность отдыхающих на всех официальных пляжах, а также на озере Кишэзерс, которое еще не получило статуса официального места для купания, в этом сезоне будут отвечать около 60 спасателей муниципальной полиции.

Как и каждый год, спасатели будут следить за безопасностью на воде ежедневно с 10:00 до 22:00. Ночью в случае необходимости помощь можно будет получить на отдельных спасательных станциях.

В этом году построена новая спасательная станция в Вакарбулли, благоустроено девять официальных мест для купания и 18 зон активного отдыха у воды.

В новом купальном сезоне на пляжах размещено несколько новых модулей спасательной службы, обновлен песок, установлены информационные стенды, а также будет продолжен мониторинг качества воды. Установлено 76 санитарных узлов и пять уличных раковин. Одновременно продолжится улучшение доступности пляжей - строительство новых деревянных мостков и размещение кресел для купания, предназначенных для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В этом году Голубые флаги в столице получат четыре пляжа, в том числе впервые - пляж в Даугавгриве.

В прошлом купальном сезоне спасатели муниципальной полиции приняли участие в 16 спасательных операциях и спасли жизнь одного тонущего человека. Первую медицинскую помощь спасатели оказали 58 раз, а также передали родителям семерых потерявшихся детей.