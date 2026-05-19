«Зачем городу новый вокзал?» В соцсетях обсуждают протечку на Центральной железнодорожной станции 0 262

Наша Латвия
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дырявая крыша на Центральном вокзале Риги

В общедоступной группе «Рига и рижане» в Facebook появилось видео с протечкой на новом рижском вокзале, вызвавшее бурную реакцию пользователей. На кадрах видно, как вода льется с потолка прямо в зоне ожидания пассажиров.

Автор публикации иронично подписал ролик: «Зачем городу новый вокзал? Патамушта©». Видео быстро собрало десятки комментариев — пользователи шутят про «бесплатный душ», «европейскую столицу» и необходимость «срочно ремонтировать крышу за миллион».

Некоторые комментаторы отнеслись к ситуации с юмором, другие — с раздражением. Часть пользователей считает проблему мелкой неисправностью, которую быстро устранят, а другие увидели в произошедшем символ более глубоких проблем городской инфраструктуры.

«Всего-то крышу подлатать», — написал один из пользователей. Другие же напомнили, что объект является относительно новым и подобных проблем, по их мнению, быть не должно.

#ремонт #социальные сети #инфраструктура #критика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
