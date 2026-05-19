Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сборная Латвии проигрывает второй раз – из трех возможных 2 1174

Спорт
Дата публикации: 19.05.2026
BB.LV

Латвия начинает и проигрывает.

Латвийские хоккеисты в сегодняшней игре со счетом 1:3 проиграли со соборной Австрии.

Голевых моментов у латвийских хоккеистов было много, а вот голов – всего один. Его, как обычно, забил Рудольф Балцерс. На его счету 80 процентов всех латвийских голов – четыре из пяти.

Как следствие, Балцерс возглавил список снайперов Чемпионата мира. Последний раз выходец из Латвии возглавлял этот список почти полвека назад. Это был Хелмут Балдерис.

Что удивительно - латвийские хоккеисты в два раза больше бросали в створ австрийских ворот, чем австрийцы – в латвийские. Однако, счет не в нашу польщу.

Вратарь Кристер Гудлевскис отразил 11 из 13 бросков соперника, а последнюю шайбу австрийцы забросили уже в пустые ворота. Латвийские хоккеисты нанесли по воротам соперника 26 бросков.

Тем более обидно, что Латвия исторически доминировала над Австрией в матчах чемпионатов мира по хоккею. Начиная с первой встречи в 1999 году, латвийцы одержали семь побед при четырёх поражениях в очных матчах. Однако сейчас право на торжество приндалежит принадлежит австрийцам.

Лучшим игроком в сборной Латвии был признан защитник Оскарс Цибульскис.

Если есть желание занять четвертое место в группе и попасть в четвертьфинал Чемпионата мира, то латвийская сборная в оставшихся матчах может себе позволить лишь одно поражение. С Британией и Венгрией проблем быть не должно, а вот с финнами и американцами будет непросто.

Сборная Латвии по хоккею продолжит выступление на чемпионате мира в четверг матчем против Финляндии, который начнётся в 17:20. Далее 23 мая в 13:20 латвийцы сыграют с США, 24 мая в 17:20 — с Великобританией, а в последнем матче группового этапа 26 мая в 13:20 встретятся со сборной Венгрии.

×
Читайте нас также:
#хоккей #Латвия #спорт
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
11
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Иконка видео
Изображение к статье: футбольный клуб Бавария
Изображение к статье: Хоккейная экипировка
Изображение к статье: Жозе Моуриньо

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Левши и правши
В мире
Изображение к статье: Белый дом в Вашингтоне
В мире
Изображение к статье: Екатерина I
Наша Латвия
Изображение к статье: Дональд Трамп.
В мире
Изображение к статье: Щенки
В мире животных
Изображение к статье: Председатель комиссии Сейма по иностранным делам
Политика
2
Изображение к статье: Левши и правши
В мире
Изображение к статье: Белый дом в Вашингтоне
В мире
Изображение к статье: Екатерина I
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео