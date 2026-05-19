Голевых моментов у латвийских хоккеистов было много, а вот голов – всего один. Его, как обычно, забил Рудольф Балцерс. На его счету 80 процентов всех латвийских голов – четыре из пяти.

Как следствие, Балцерс возглавил список снайперов Чемпионата мира. Последний раз выходец из Латвии возглавлял этот список почти полвека назад. Это был Хелмут Балдерис.

Что удивительно - латвийские хоккеисты в два раза больше бросали в створ австрийских ворот, чем австрийцы – в латвийские. Однако, счет не в нашу польщу.

Вратарь Кристер Гудлевскис отразил 11 из 13 бросков соперника, а последнюю шайбу австрийцы забросили уже в пустые ворота. Латвийские хоккеисты нанесли по воротам соперника 26 бросков.

Тем более обидно, что Латвия исторически доминировала над Австрией в матчах чемпионатов мира по хоккею. Начиная с первой встречи в 1999 году, латвийцы одержали семь побед при четырёх поражениях в очных матчах. Однако сейчас право на торжество приндалежит принадлежит австрийцам.

Лучшим игроком в сборной Латвии был признан защитник Оскарс Цибульскис.

Если есть желание занять четвертое место в группе и попасть в четвертьфинал Чемпионата мира, то латвийская сборная в оставшихся матчах может себе позволить лишь одно поражение. С Британией и Венгрией проблем быть не должно, а вот с финнами и американцами будет непросто.

Сборная Латвии по хоккею продолжит выступление на чемпионате мира в четверг матчем против Финляндии, который начнётся в 17:20. Далее 23 мая в 13:20 латвийцы сыграют с США, 24 мая в 17:20 — с Великобританией, а в последнем матче группового этапа 26 мая в 13:20 встретятся со сборной Венгрии.