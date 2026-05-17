Северокорейские футболистки прибыли в Южную Корею

Спорт
Дата публикации: 17.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женская сборная КНДР по футболу

Женская сборная Северной Кореи по футболу прибыла в воскресенье в Южную Корею для участия в полуфинальном матче Азиатской лиги чемпионов.

Это первый за восемь лет визит спортивной команды из этой изолированной страны к своему южному соседу.

Женский футбольный клуб «Нэгохян», название которого переводится с корейского как «Мой родной город», прибыл в международный аэропорт южнокорейского города Инчхон, где команду встречали репортеры и болельщики с приветственными плакатами, передает корреспондент AFP с места событий.

Напомним, что в 2024 году сборная Северной Кореи выиграла женский чемпионат мира U‑20.

#футбол #спорт #Северная Корея #визит #Южная Корея
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
