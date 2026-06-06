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Седина в бороду Алека Болдуина пришла без беса в ребро 0 80

Lifenews
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Знаменитый артист обосновался в семейной гавани.

За 14 лет брака супруги родили 7 детей.

Хилария Болдуин рассказала о секрете продолжительного и успешного брака с Алеком Болдуином. Она дала интервью Daily Mail на вечеринке журнала Spotlight в One Art Space.

Мы просто позволяем друг другу быть собой, и я думаю, что это одна из причин, по которой наши отношения длятся так долго, потому что мы полные противоположности и очень разные, — заявила инструктор по йоге.

42-летняя Хилария также отметила, что регулярные свидания помогают поддерживать интерес в отношениях.

«Мы уделяем много времени свиданиям. В последнее время мы много путешествуем по работе, но стараемся часто устраивать свидания», — сообщила она изданию.

По словам знаменитости, их свидание с 68-летним актером «обычно включает ужин».

Он любит хороший ужин: мы либо идем куда-то, либо я готовлю, и обычно мы болтаем и рассказываем друг другу о наших семерых детях и проектах, — поделилась она.

Касаясь широко обсуждаемой разницы в возрасте, Хилария пошутила о сложившейся динамике.

«Думаю, люди ожидают, что Алек хотел кого-то, кем можно командовать, но мы на равных», — призналась женщина.

Их брак, однако, не обошелся без стрессов.

В нашей жизни было много хаоса, много прекрасного, были и ужасные вещи, но нам удавалось находить выход, — сказала жена Алека Болдуина.

Напомним, супруги поженились в 2012 году. С тех пор у них родились семеро детей: три дочери и четыре сына в возрасте от 3 до 12 лет.

Также у актера есть 30-летняя дочка Айрленд от брака с актрисой Ким Бейсингер. Пара развелась в 2002-м после 9 лет брака.

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#интервью #путешествия #брак #родители #знаменитости #семейные отношения #дети
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