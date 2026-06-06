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Техосмотр автомобилей в Латвии сможет проводить любой желающий 0 278

Наша Латвия
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Техосмотр.
ФОТО: LETA

Подготовлен новый порядок организации техосмотра (ТО), который затронет каждого автовладельца в Латвии.

Что может быть полезным: станций ТО должно стать больше; латвийским водителям обещают право на жалобу, если они недовольны решением по ТО.

Круг проверяющих хотят расширить

Итак, Министерство сообщения Латвии разработало проект правил под длинным названием «Правила аккредитации лиц, осуществляющих технический контроль транспортных средств в рамках государственного технического осмотра».

Цель заявлена такая: установить понятные, четкие и единые требования к тем фирмам, которые оценивают техническое состояние машин.

По новым правилам, проводить техосмотр смогут аккредитованные лица, которых будут выбирать через процедуру официальных публичных закупок (гостендеры). Это значит, что в закрытый клуб проверяющих смогут войти новые коммерческие игроки, что должно расшевелить рынок.

При этом в министерстве считают, что качество контроля не упадет, объективность не пострадает – ведь требования к аккредитации останутся едиными и максимально строгими для всех.

Документ уже загружен на единый государственный портал законопроектов (TAP portāls). Поучаствовать в публичном обсуждении, внести свои предложения и крики души простые жители Латвии, а также организации и эксперты могут до 5 июня текущего года.

Какие будут дополнительные услуги

Новый регламент прописывает требования к проверяющим по абсолютно всем видам транспорта: от мотоциклов и легковушек до тяжелых грузовиков, автобусов и прицепов.

Более того, станциям ТО хотят расширить функции. Например, там можно будет проводить дополнительные проверки специализированного транспорта или инспектировать машины, пережившие серьезные ДТП.

Также планируется, что на станциях техосмотра водитель должен получать полный пакет услуг в режиме «одного окна».

Сюда входят проверки авто после серьезного переоборудования (тюнинга или переделки), а также специфические тесты, необходимые для сертификации в сфере грузоперевозок.

Клиент сможет поспорить

Пожалуй, самое важное нововведение для водителей — это появление механизма апелляции. Чтобы решения принимались честно, каждого поставщика услуг обяжут создать внутренний порядок рассмотрения жалоб.

Если вы категорически не согласны с тем, что конкретный проверяющий нашел у вашего авто «смертельный» дефект, у вас появится право на повторную оценку прямо на месте у того же оператора. И только если компромисс не будет найден, дело пойдет выше — в Дирекцию безопасности дорожного движения.

О роли Дирекции безопасности дорожного движения. Она и дальше будет надзирать за работой и качеством всех аккредитованных частных компаний.

После утверждения в правительстве, новые правила начнут внедряться – это может произойти уже этой осенью.

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#Латвия #транспорт #техосмотр #автомобили
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Антон Городницкий
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