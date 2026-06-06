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14 июня Швейцария проголосует за ограничение населения 10 000 000 человек 0 126

В мире
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Райские места манят к себе переселенцев.

Страна также должна приостановить соглашение о свободном передвижении с ЕС.

Согласно новому опросу, большинство граждан Швейцарии выступает против законопроекта, который должен ограничить численность населения страны 10 миллионами.

Согласно опросу, проведенному GFS Bern для общественного вещателя страны SRG, около 52% респондентов выступают против этого предложения, тогда как 45% – его поддерживают.

В исследовании приняли участие 19 400 человек, опрошенных с 19 по 27 мая.

Предыдущий опрос, проведенный в конце апреля, показал, что мнения швейцарцев разделились поровну – 47% поддержали ограничение и 47% высказались против.

Инициатива, которая будет вынесена на референдум 14 июня, предусматривает, что численность постоянного населения не должна превышать 10 миллионов к 2050 году, а также то, что Швейцария должна приостановить соглашение о свободном передвижении с ЕС.

Обеспокоенность быстрым ростом населения страны, которое в прошлом году увеличилось до 9,1 миллиона, и его влиянием на общественную инфраструктуру способствовали поддержке этого предложения.

Ограничить численность населения до 10 миллионов предложила ультраправая Швейцарская народная партия (SVP).

Правительство страны призвало граждан голосовать против этого предложения на референдуме. Там подчеркнули, что эта инициатива нанесет ущерб сотрудничеству с Европейским Союзом и экономике из-за ограничения рынка труда.

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#мнения #референдум #население #Швейцария #экономика #политика #опрос
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