Страны НАТО рассматривают возможность выделения Украине военной помощи на сумму 70 миллиардов евро. Вопрос может стать одним из центральных на июльском саммите альянса в Анкаре, где союзники попытаются договориться о более справедливом распределении расходов на поддержку Киева.

Страны НАТО обсуждают новый механизм долгосрочной поддержки Украины, который может предусматривать выделение военной помощи на общую сумму 70 миллиардов евро. Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатов альянса, соответствующая инициатива может стать одной из главных тем саммита НАТО в Анкаре 7–8 июля.

По информации источников издания, основу обсуждения составляет предложение Германии, направленное на повышение прозрачности финансирования и более равномерное распределение расходов между союзниками. Дискуссия возникла на фоне недовольства некоторых стран, которые считают, что несут непропорционально большую финансовую нагрузку по поддержке Украины.

Представители НАТО подчёркивают, что главная цель заключается в сохранении устойчивой помощи Киеву в долгосрочной перспективе. При этом обсуждается не только объём финансирования, но и механизм его распределения между государствами-членами альянса.

Что важно знать: речь пока не идёт о согласованном решении. По данным дипломатов, переговоры находятся на ранней стадии, а окончательные параметры возможного пакета помощи ещё не утверждены.

Согласно обсуждаемой схеме, около 30 миллиардов евро могут быть обеспечены за счёт уже согласованного Европейским союзом пакета кредитной поддержки Украины. Ещё 40 миллиардов евро предполагается привлечь через отдельные двусторонние обязательства государств-партнёров.

Посол Украины при НАТО Алёна Гетманчук заявила, что для Киева приоритетом остаются системы противовоздушной обороны, развитие производства беспилотников и ракет, а также поставки боеприпасов большей дальности действия. По её словам, пока Украина не получила полноценные гарантии безопасности, финансовые обязательства союзников остаются одним из важнейших элементов поддержки страны.

Одновременно продолжается дискуссия о роли Украины в будущем развитии оборонных технологий НАТО. Бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что страны альянса уже могут многому учиться у украинской армии. По его мнению, за время войны Украина стала одним из мировых лидеров в разработке и практическом применении новых методов ведения боевых действий, особенно в сфере беспилотных технологий.

Саммит в Анкаре должен показать, готовы ли союзники перейти от ежегодных решений о поддержке Украины к более долгосрочной и структурированной модели финансирования, рассчитанной на несколько лет вперёд.