В 2014 году США были готовы вступить в вооруженный конфликт с Россией для защиты стран Балтии в рамках выполнения союзнических обязательств внутри НАТО. Однако ни один из рассматривавшихся тогда сценариев не предусматривал военного вмешательства из-за Украины. Об этом в интервью литовскому изданию LRT заявил Бен Родс, бывший советником 44-го президента США Барака Обамы.

Родс утверждает, что США были готовы применить военную силу для защиты стран Балтии. Именно этот сигнал должен был передать визит Обамы в Эстонию в 2014 году на фоне украинского кризиса. Выступая в Таллине, американский президент подтвердил приверженность обязательствам перед союзниками по НАТО и напомнил о пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне.

«Мы бы направили туда войска. Именно в этом заключался посыл его речи», — добавил Родс.

В Вашингтоне опасались, что Россия может попытаться бросить вызов странам НАТО.

«Мы опасались, что они попытаются разыграть сценарий с «зелеными человечками» в странах Балтии», — заявил Родс, имея в виду военнослужащих, замеченных в Крыму в период подготовки к референдуму о статусе полуострова в марте 2014 года.

При этом, как подчеркнул бывший советник, такие опасения основывались не на конкретных разведданных, а на аналитических оценках и предупреждениях со стороны правительств стран Балтии.

Родс добавил, что сегодня сомневается в способности США столь же решительно и незамедлительно встать на защиту своих союзников, как это было ранее.

В то же время защита Украины, которая не является членом НАТО, не входила в планы администрации Обамы, признал Родс. В интервью он поделился подробностями экстренного совещания в Ситуационной комнате Белого дома, состоявшегося после того, как над административными учреждениями Крыма были подняты российские флаги.

«На брифинге нам сообщили: русские уже взяли Крым. Все уже произошло. Речь шла не о том, что это только начинается. Нас не предупреждали», — вспоминает Родс.

Варианты реагирования не предполагали военного ответа. Родс признает, что для США это стало одновременно и провалом разведки, и политическим просчетом.

«Никто не предлагал направить войска и попытаться силой вытеснить Россию из Крыма», — отметил Родс.

По его словам, у стран Запада не было рычагов, способных заставить Россию отказаться от Крыма. Даже самые жесткие санкции не могли привести к такому результату, добавил Родс.

Отвечая на критику санкционной политики как недостаточно жесткой, Родс отметил, что в тот момент ограничения не казались символическими. Основной же проблемой было убедить европейских союзников поддержать более решительный курс.

«Нам приходилось буквально заставлять Европу вводить более серьезные санкции. Франция не хотела санкций. Меркель поддерживала их, но у них был проект «Северный поток», — утверждает Родс.

По словам Родса, наиболее последовательную позицию тогда занимали Польша, страны Балтии, Великобритания и США.

«Когда Великобритания, США и страны Восточной Европы хотели перейти на следующий уровень санкционного давления, нужно было убедить Меркель, затем французов, а потом буквально выкручивать руки странам Южной Европы», — сказал он.

Родс также отметил, что не поддерживал принятое впоследствии решение Обамы отказаться от поставок Украине оружия, которое Киев запрашивал после начала боевых действий в Донбассе.

«Аргументация Обамы была двойственной. Во-первых, утверждалось, что если мы начнем поставлять оружие, Путин может двинуться на Киев. Не вдаваясь в детали разведданных, скажу, что были признаки, указывавшие на такую возможность. Во-вторых, считалось, что украинская армия нуждается в более высоком уровне подготовки», — добавил он.