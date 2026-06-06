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Трагедия на Даугаве: спасатели извлекли из реки тело погибшего 0 201

ЧП и криминал
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Водолаз

В пятницу в Риге спасатели извлекли из Даугавы тело погибшего человека. Обстоятельства произошедшего предстоит установить полиции.

В Риге в пятницу сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы извлекли из Даугавы тело погибшего человека. После завершения спасательной операции тело было передано сотрудникам Государственной полиции, которая продолжит выяснение обстоятельств произошедшего.

Информация о личности погибшего и причинах его смерти пока не сообщается.

Подобные случаи регулярно расследуются правоохранительными органами, которым предстоит установить, идёт ли речь о несчастном случае, происшествии на воде или иных обстоятельствах.

На данный момент спасательные службы не сообщали о других связанных с этим происшествием пострадавших или дополнительных чрезвычайных ситуациях.

В Государственной пожарно-спасательной службе также сообщили, что за минувшие сутки получили 55 вызовов. Из них 11 были связаны с тушением пожаров, включая два лесных возгорания, 26 — с проведением спасательных работ, а ещё 18 вызовов оказались ложными.

За последние сутки в Латвии не было зарегистрировано пожаров, в которых погибли, пострадали или были спасены люди.

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#происшествие #Рига #полиция #Латвия #трагедия #спасатели #Даугава
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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