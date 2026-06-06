Гамбургский суд запретил немецкому журналу Der Spiegel связывать президента Сербии Александра Вучича с так называемой «охотой на людей» в Сараево во время осады города 1992-1995 годов. Соответствующее решение принял Земельный суд Гамбурга.

По данным издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, имевшего доступ к решению суда, Spiegel больше не может распространять ложную информацию, будто Вучич участвовал в целенаправленном убийстве мирных жителей. В случае нарушения запрета журналу грозит штраф до 250 тысяч евро.

Суд счел недопустимым и несбалансированным способ подачи материала, который грубо нарушает общие права президента Сербии. Журналу, в частности, запрещено распространять утверждения о том, что Вучич в молодости служил добровольцем в военизированном формировании на Еврейском кладбище в Сараево и контактировал там с иностранными «охотниками на людей».

В обосновании решения судьи подчеркнули, что журнал нарушил презумпцию невиновности: серьезные обвинения публиковались как собственные выводы редакции, при этом издание даже не связалось с Вучичем для получения комментария. Der Spiegel подтвердил получение запрета и заявил, что скорректирует свою работу, но по-прежнему стоит за своим расследованием.

Белград по-прежнему отказывается вводить санкции против Москвы. "Положение Сербии непростое, и нам удалось сохранить свою независимость и суверенитет в принятии решений, что крайне сложно. "Я не сомневаюсь, что в будущем будет много трудностей", - сказал Вучич.