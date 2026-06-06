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Булгур с шампиньонами и овощами 0 54

Еда и рецепты
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Булгур с шампиньонами и овощами

Булгур в восточных кухнях часто соперничает с рисом, и нутрициологи отмечают, что по своим полезным свойствам булгур не имеет равных.

 

Булгур прекрасно сочетается с различными овощами – жареными, тушеными и свежими, а также с грибами, мясом, рыбой и блюдами из птицы.

ИНГРЕДИЕНТЫ

200 г булгура
1 небольшой кабачок
200 г шампиньонов
100 г замороженного зеленого горошка
1 красный болгарский перец
1 перец чили
1 луковица
2 зубчика чеснока
2 ст. л. растительного масла
3–4 веточки кинзы
щепотка белого кунжута
свежемолотый черный перец
соль

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

Шаг 1

Всыпьте булгур в кастрюлю, добавьте 400 мл горячей воды, посолите и доведите до кипения. Уменьшите нагрев и готовьте под крышкой 15 минут.

Шаг 2

Нарежьте кабачок длинной соломкой, грибы – ломтиками, лук – перьями. Измельчите чеснок. Разрежьте болгарский перец пополам, удалите семена и нарежьте половинки соломкой. Удалите семена из перца чили и нарежьте стручок тонкими кольцами.

Шаг 3

В глубокой сковороде или воке разогрейте растительное масло и добавьте лук. Обжаривайте на сильном огне 2 минуты. Затем добавьте остальные овощи и готовьте, встряхивая сковороду, еще 7 минут.

Шаг 4

Переложите к овощам сваренный булгур, добавьте зеленый горошек, посолите, приправьте перцем и измельченным чесноком, прогрейте, перемешивая лопаткой, 5 минут. Разложите по тарелкам, посыпьте листочками кинзы и кунжутом, и сразу подавайте.

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