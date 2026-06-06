За несколько дней до парламентских выборов в Армении разгорелся новый политический скандал. Власти предупредили, что граждане, которые приедут из России для участия в голосовании за деньги, могут быть направлены на военные сборы.

Армянские власти выступили с жёстким предупреждением в адрес граждан страны, проживающих в России и планирующих приехать на парламентские выборы. Речь идёт о людях, которых, по утверждению официального Еревана, могут организованно привозить для голосования в интересах политических оппонентов премьер-министра Никола Пашиняна.

Заместитель руководителя аппарата премьер-министра Тарон Чахоян заявил, что граждане, участвующие в подобных схемах за денежное вознаграждение, будут направляться на 25-дневные военные сборы. По его словам, отказ от прохождения сборов может повлечь уголовную ответственность.

С похожим заявлением выступил и заместитель председателя правящей партии «Гражданский договор», министр экономики Геворг Папоян.

На этом фоне армянские СМИ сообщили, что в аэропорту Еревана военная полиция проверяла прибывающих мужчин и вручала отдельным гражданам повестки. В самой военной полиции подтвердили участие в мероприятиях по учёту военнообязанных и привлечению резервистов к обучению.

Ситуация развивается на фоне сообщений о возможном вмешательстве России в предстоящие выборы. В конце мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что российские чиновники обсуждали организацию поездок проживающих в России граждан Армении для участия в голосовании против действующей власти.

По утверждению армянских чиновников, некоторым гражданам якобы предлагалось денежное вознаграждение за поддержку партии «Сильная Армения», связанной с предпринимателем Самвелом Карапетяном.

Что важно понимать: на данный момент публично не представлены доказательства того, что прибывающие из России граждане действительно участвуют в подобных схемах массово. Однако сама тема уже стала частью предвыборной борьбы и одной из наиболее обсуждаемых в стране.

По данным Reuters, к середине мая в России якобы были определены квоты по количеству граждан Армении, которых необходимо отправить на голосование. Российские власти официально такую информацию не подтверждали.

На фоне охлаждения отношений между Москвой и Ереваном армянское руководство неоднократно заявляло о внешнем давлении из-за курса на более тесное сотрудничество с западными странами. В последние месяцы между двумя государствами возникали споры как по политическим вопросам, так и по поводу торговли и поставок армянской продукции.

По мере приближения дня голосования тема возможного иностранного влияния на выборы становится одним из центральных вопросов армянской политической кампании.