Недавно канцлер Фридрих Мерц заявил, что государственная пенсия — это только «базовая защита». После резкой критики он уточнил: государственная пенсия всё равно остаётся главной опорой для пенсионеров.

Пока правительство готовит новые реформы, давайте посмотрим, как на самом деле обстоят дела с деньгами у немецких пенсионеров сегодня.

Государственная пенсия — это главная опора в старости. Для большинства людей государственная пенсия — самый важный источник денег. По данным официального отчёта, больше половины доходов пожилых семей в Германии идёт именно из государственной пенсионной системы.

У многих пенсионеров есть и другие доходы: корпоративные пенсии, личные накопления, аренда или проценты по вкладам. Но это лишь прибавка к основному доходу. Государственная пенсия остаётся базой, и в ближайшие годы это вряд ли изменится.

Если посмотреть на размер пенсий, видно, что мужчины и женщины получают очень разные суммы. Однако средние цифры не совсем точно отражают реальность, потому что в статистику попадают и «минимальные пенсии» — их можно получить уже после 5 лет страхового стажа, и они сильно занижают средний показатель.

Гораздо больше говорят о реальном положении дел пенсии тех, кто платил взносы много лет. У мужчин со стажем не менее 35 лет средняя пенсия в 2024 году составила 1532 евро в месяц. А у тех, кто отработал 45 лет и больше, — 1811 евро.

У женщин цифры заметно ниже. При стаже от 35 лет они получают в среднем 1036 евро в месяц, а при стаже от 45 лет — 1437 евро. Эти цифры показывают, что разрыв между мужчинами и женщинами в пенсиях сохраняется, даже если и те и другие работали долгие годы.

Ещё больше различия заметны, если посмотреть на пенсии госслужащих. Чиновники получают в среднем намного больше, чем обычные пенсионеры.

Например, федеральные чиновники (те, кто работал непосредственно в федеральных органах) в начале 2023 года получали пенсию: мужчины старше 65 лет — 3480 евро в месяц (до вычета налогов), аженщины — 2980 евро. На уровне федеральных земель (среди бывших учителей, полицейских, финансовых работников) пенсии ещё выше: мужчины — в среднем 3820 евро, а женщины — 3150 евро брутто. Правда, из этих сумм ещё нужно вычесть взносы на медицинскую страховку и страховку по уходу.

Правительство Германии считает, что будущие пенсионеры будут получать больше. Причины: пенсионный уровень зафиксирован до 2031 года, а также вырастут выплаты по программам частной пенсии Riester. Возьмём обычного пенсионера, который платил взносы 45 лет. По прогнозам, в 2026 году получит: государственную пенсию — 1904 евро в месяц (до вычета налогов), плюс 180 евро из пенсии Riester.

К 2039 году его государственная пенсия вырастет до 2696 евро, а выплаты из Riester — до 465 евро в месяц. В итоге уровень пенсионного обеспечения поднимется с 52,6% до 54,3%. То есть пенсия будет заменять чуть больше половины прежней зарплаты.