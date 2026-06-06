Польские власти одобрительно относятся к идее ограничить доступ к временной защите в ЕС для украинских мужчин призывного возраста, сообщают польские СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Польша поддерживает предложение о возможном ограничении права на временную защиту в ЕС для украинских мужчин призывного возраста, которое министры будут обсуждать в четверг, 4 июня.

"По нашему мнению, это не вызывает никаких споров, чтобы лица, которые и так не могут легально выехать из Украины, не могли получить временную защиту в ЕС", – пояснил польский дипломат.

Он добавил, что такое решение было бы хорошим с точки зрения отношений с властями Украины, которые поддерживают эти ограничения, поскольку сталкиваются с серьезным дефицитом кадров на фронте.

По мнению дипломата, лишение этой конкретной группы доступа к временной защите не нарушает этических или гуманитарных принципов, поскольку системно приравнивает ее права к правам других иностранцев. Кроме того, Варшава также поддерживает отмену специальных льгот для украинских беженцев в пользу стандартных миграционных правил.

Вместе с тем для Польши неприемлем вариант ограничений для украинцев, основанный на географических факторах. Речь идет об ограничениях в предоставлении защиты для тех лиц, которые происходят из "относительно безопасных" регионов Украины. Такую систему ввела, например, Норвегия, которая исключила из автоматической защиты беженцев из нескольких украинских областей, таких как Львовская, Волынская или Закарпатская.

Варшава отвергает такой вариант как несправедливый, аргументируя это тем, что вся Украина является объектом ракетных ударов со стороны России.

Напомним:

Как сообщали СМИ, ЕС обсуждает возможность исключения украинских мужчин призывного возраста из расширенной схемы временной защиты, введенной в ответ на полномасштабное вторжение России.

Введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища. Изначально она задумывалась как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. В настоящее время директива действует до 4 марта 2027 года.

Следует отметить, что некоторые национальные правительства уже начали рассматривать ужесточение правил для украинцев в отношении получения временной защиты. Дания, помимо ограничений для мужчин в возрасте 23–60 лет, рассматривает приостановку предоставления временной защиты на общих основаниях для вновь прибывших из 14 регионов, "которые меньше пострадали от военных действий".