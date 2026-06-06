Для VIP-гостей пятизвездочные отели в историческом центре Санкт-Петербурга представили специальное меню. Как сообщили представители гостиниц, в него включены блюда дореволюционной России, в том числе ладожская форель, десерт из груши, а также блины с черной икрой.

«У нас до 21 июня действует сезонное меню, которое воссоздает предложение блюд в нашей гостинице в сентябре 1914 года», — заявила представитель одного из отелей.

По ее словам, меню дореволюционной России ориентировано на французскую кухню того времени. В качестве основного блюда на выбор предлагается ладожская форель с цветной капустой по-польски с каперсовым маслом (2,1 тысячи рублей) или жареная утиная грудка с сезонными овощами, соусом Малага и кресс-салатом (2,7 тысячи рублей).

Также в меню входит десерт Poire Belle-Hélène («груша Прекрасная Елена» в переводе с французского). Как уточняется, название десерта связано с парижской премьерой оперетты Жака Оффенбаха «Елена Прекрасная» в 1864 году. Блюдо представляет собой грушу, сваренную в сиропе и поданную с ванильным мороженым под соусом из горячего шоколада. Его стоимость составляет 1,3 тысячи рублей.

В другом отеле, расположенном неподалеку от Невского проспекта, корреспондентам сообщили, что действующее меню исторического ресторана в стиле ар-нуво сохраняет актуальность и в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Оно включает, в частности, фирменные блюда с черной икрой. Десять граммов деликатеса в сочетании с блинами и сметаной в зависимости от сорта стоят от 2,6 до 7 тысяч рублей.

На ПМЭФ в Петербург съезжаются не только сливки общества, но и те, кто на них успешно зарабатывает — и речь не только про счастливых отельеров и рестораторов.

Расценки на вечер, перетекающий в ночь, в прошлом году составляли порядка 200-500 тысяч рублей, подсказал источник.