Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Гостей Путина на ПМЭФ потчевали дореволюционными деликатесами и VIP-эскортом 0 199

Lifenews
Дата публикации: 06.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: От барышень, обслуживающих гостей, требуются не только владение языками, но и экономикой.

Сезонное меню Петербурга представлено во всей красе.

Для VIP-гостей пятизвездочные отели в историческом центре Санкт-Петербурга представили специальное меню. Как сообщили представители гостиниц, в него включены блюда дореволюционной России, в том числе ладожская форель, десерт из груши, а также блины с черной икрой.

«У нас до 21 июня действует сезонное меню, которое воссоздает предложение блюд в нашей гостинице в сентябре 1914 года», — заявила представитель одного из отелей.

По ее словам, меню дореволюционной России ориентировано на французскую кухню того времени. В качестве основного блюда на выбор предлагается ладожская форель с цветной капустой по-польски с каперсовым маслом (2,1 тысячи рублей) или жареная утиная грудка с сезонными овощами, соусом Малага и кресс-салатом (2,7 тысячи рублей).

Также в меню входит десерт Poire Belle-Hélène («груша Прекрасная Елена» в переводе с французского). Как уточняется, название десерта связано с парижской премьерой оперетты Жака Оффенбаха «Елена Прекрасная» в 1864 году. Блюдо представляет собой грушу, сваренную в сиропе и поданную с ванильным мороженым под соусом из горячего шоколада. Его стоимость составляет 1,3 тысячи рублей.

В другом отеле, расположенном неподалеку от Невского проспекта, корреспондентам сообщили, что действующее меню исторического ресторана в стиле ар-нуво сохраняет актуальность и в дни проведения Петербургского международного экономического форума. Оно включает, в частности, фирменные блюда с черной икрой. Десять граммов деликатеса в сочетании с блинами и сметаной в зависимости от сорта стоят от 2,6 до 7 тысяч рублей.

На ПМЭФ в Петербург съезжаются не только сливки общества, но и те, кто на них успешно зарабатывает — и речь не только про счастливых отельеров и рестораторов.

Расценки на вечер, перетекающий в ночь, в прошлом году составляли порядка 200-500 тысяч рублей, подсказал источник.

×
Читайте нас также:
#история #культура #рестораны #питание #светская жизнь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Красавицам лангобардкам приходилось непросто. Иконка видео
Изображение к статье: Благодаря своему типажу балканский мачо сделал карьеру на Руси. Иконка видео
Изображение к статье: Уникальный климат делает путешественникам приятно. Иконка видео
Изображение к статье: Подольская и Пресняков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пожилая женщина у двери в прихожей
ЧП и криминал
Изображение к статье: Борщевик.
Люблю!
Изображение к статье: Сотрудники CENTCOM
В мире
1
Изображение к статье: Домашний вечер побеждает любую вечеринку.
Люблю!
Изображение к статье: Мыть пакетики и еще 8 советских бытовых привычек, которые сейчас кажутся дикостью
Люблю!
Изображение к статье: Водолаз
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пожилая женщина у двери в прихожей
ЧП и криминал
Изображение к статье: Борщевик.
Люблю!
Изображение к статье: Сотрудники CENTCOM
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео