Знакомство с островами лучше всего проходит через вкусы и ароматы.

Помимо дебюта на чемпионате мира, Кабо-Верде манит не только футболом: свежие морепродукты, пляжный отдых и богатое культурное наследие.

Примерно в 500 километрах от побережья Западной Африки находится Кабо-Верде – островное государство, оказавшееся в центре внимания после того, как этим летом впервые в истории пробилось на чемпионат мира по футболу.

Географически острова страны относятся к Макаронезии, что в переводе означает «острова блаженства», наряду с Мадейрой, Канарскими островами и Азорскими островами – всеми этими атлантическими архипелагами, известными схожей растительностью и вулканическими ландшафтами.

Пока страна готовится присоединиться к девяти другим африканским сборным на главной футбольной арене мира, рассказываем, почему Кабо-Верде стоит добавить и в свой список путешествий.

Когда лучше всего ехать в Кабо-Верде?

В стране, где солнце светит 350 дней в году, температура обычно держится в диапазоне от 21 до 29 °C.

На островах по сути лишь два сезона: «Tempo das brisas», или «время ветров», с октября до середины июля, и «tempo das chuvas» – сезон дождей, который длится с августа по сентябрь.

Тем, кто хочет избежать островной жары, лучше приезжать в самые прохладные месяцы – январь и февраль, когда температура может опускаться до 16 °C. А тем, кто готов к более высоким значениям, стоит планировать поездку на сентябрь, когда столбик термометра поднимается выше 36 °C.

Какой остров выбрать?

Кабо-Верде раскинулся на 4 033 квадратных километрах Атлантики и включает 10 крупных островов, из которых девять обитаемы. У каждого свой характер, сформированный креольской культурой.

Любителям пляжного отдыха подойдёт Сал (в переводе – «соль»): остров славится кристально чистой бирюзовой водой, оттеняемой белоснежным песком, и мягким климатом круглый год. Пляж Санта-Мария считается одним из «семи чудес Кабо-Верде»: здесь отдыхающие нередко наблюдают в воде дельфинов, стаи рыб, скатов и, если повезёт, мурен. Поблизости есть рестораны, магазины, а также множество водных развлечений и экскурсий.

Не только море: город Санта-Мария на острове Сал предлагает и отличные пешие маршруты от Понтан-де-Санта-Мария до пляжа Понта-Прета, и поля для гольфа, верховую езду, зиплайны, а также визиты в ботанический сад Pachamama Eco Park или музей «Дом культуры».

Тем, кого больше интересует культура, чем пляжи, стоит отправиться на остров Сан-Висенте, который выделяется уникальным переплетением африканских, европейских, португальских и бразильских влияний. Его столица Минделу — дом для Centro Cultural do Mindelo, где посетители могут «прочувствовать душу Кабо-Верде» через кухню, стрит-арт, ремёсла, ночную жизнь и туры по традиционной музыке. Экскурсии проводятся на английском, французском, немецком и португальском языках; шестичасовая обзорная экскурсия по острову и его культуре обойдётся от 130 евро.

В другой части архипелага остров Майу идеально подходит для более размеренного и спокойного отдыха. Туристический офис Кабо-Верде рекомендует передвигаться здесь на велосипеде, чтобы в полной мере насладиться местными пляжами, бухтами, лагунами и культурными достопримечательностями.

Многие пляжи Майу одновременно являются биосферными резерватами и охраняемыми территориями, куда тысячи морских черепах ежегодно выходят на тёплый песок, чтобы отложить яйца. В сопровождении гида или биолога туристы могут наблюдать за черепахами в таких местах, как Lagoa, Barreiro, Salinas Porto inglês и Terras Salgadas.

К другим островам Кабо-Верде относятся Сантьягу, Фогу, Санту-Антан, Брава, Боа-Вишта, Сан-Николау и Санта-Лузия.

Атлантическая кухня и круизные маршруты

От открыточных пляжей до ресторанных столиков — знакомство с островами лучше всего проходит через вкусы и ароматы не меньше, чем через виды.

Одно из фирменных блюд — «качупа», наваристое рагу из смеси мяса (говядина, курица, тунец, колбасы), которое томят вместе с овощами: кукурузой, фасолью, маниокой, морковью, капустой, кейлом и тыквой. Не случайно здесь его называют «праздником островов».

Благодаря богатству вод Атлантики морепродукты — ещё один столп местной кухни: в меню часто встречаются рыба-меч, групер, ставрида, скумбрия, луциан и лосось. А самые смелые гурманы могут попробовать осьминога или жареное мясо морского моллюска конха, чтобы прочувствовать по-настоящему местный вкус моря Кабо-Верде.

Круизные маршруты, заходящие в порты Сан-Висенте и Сантьягу, открывают возможности для более протяжённых путешествий, связывая Кабо-Верде с другими направлениями в Африке, включая Сенегал и Гамбию. Круизы с заходом в Кабо-Верде предлагают такие компании, как Royal Caribbean, MSC Cruises, Costa Cruises и Princess.

Беспосадочный рейс easyJet из Лиссабона на Боа-Вишту туда-обратно занимает около четырёх часов 20 минут, а в сентябре цены начинаются от 136 евро. Прямые рейсы с easyJet и TAP Air Portugal выполняются также из других европейских городов, в том числе Лондона, Манчестера, Брюсселя и Порту.

Всего в стране семь аэропортов: ещё три работают как внутренние хабы и обеспечивают перелёты между островами на рейсах местной авиакомпании Cabo Verde Airlines.