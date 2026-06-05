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Археологическая сенсация в Риме: школьники нашли под своей школой в Риме 1800-летнюю римскую виллу 0 166

Lifenews
Дата публикации: 05.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Школьники нашли под своей школой в Риме 1800-летнюю римскую виллу

Учащиеся одного из римских лицеев помогли сделать необычное археологическое открытие. Под спортивным залом школы была обнаружена прекрасно сохранившаяся римская вилла II века нашей эры, а ученые не только исследовали древние помещения с фресками, но и смогли установить имена их владельцев, живших здесь почти 1800 лет назад.

На протяжении многих лет среди учеников одного из римских лицеев ходили слухи о таинственных подземных помещениях под зданием школы. Как оказалось, эти истории были вовсе не выдумкой. Под спортивным залом учебного заведения археологи обнаружили древнеримскую виллу возрастом около 1800 лет, известную как domus.

Речь идет о городской резиденции состоятельных римлян II века нашей эры. Вилла расположена всего в нескольких шагах от Колизея. Раскопки на этом месте начались в начале нынешнего года, а на прошлой неделе найденные помещения впервые представили общественности, сообщает NOS.

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По словам итальянских археологов, памятник находится в районе, где в свое время жили такие известные исторические личности, как Август, Цицерон и Помпей. Несмотря на это, данная часть древнего Рима остается сравнительно малоизученной. Многие археологические объекты были утрачены или серьезно повреждены в результате последующей городской застройки, возводившейся поверх античных слоев.

Случайная находка

О существовании подземных помещений стало известно благодаря самим школьникам. Преподаватель истории и латинского языка лицея Камилло Кавур Клаудия Марино рассказала, что впервые услышала об этой легенде около десяти лет назад от одного из учеников, однако тогда не придала его словам особого значения.

Ситуация изменилась шесть лет назад. Во время одной из ученических акций протеста, когда школьники заняли здание лицея, они сообщили преподавателям, что под школой действительно находится нечто необычное.

Вместе с коллегами Клаудия Марино решила проверить эту информацию. Спустившись в подвал, они обнаружили железную дверь.

«Мы нашли ключ и открыли ее. За дверью оказалась старая котельная. А дальше мы увидели древнеримские стены и узкий проход, через который пришлось буквально протискиваться. Так мы и оказались внутри виллы», — вспоминает преподавательница.

Почти нетронутые фрески

Как сообщает администрация школы, стены древней виллы украшены фресками, которые сохранились практически в первоначальном виде. Одновременно на некоторых участках были обнаружены современные граффити, что свидетельствует о том, что отдельные люди знали о существовании этих помещений задолго до официального открытия.

Еще более ценным открытие делает тот факт, что археологам удалось установить личности владельцев виллы.

Во время раскопок, проводившихся здесь еще в XIX веке, была найдена свинцовая водопроводная труба с именами хозяев дома. По мнению специалистов, они принадлежали к самнитскому роду Умбриев. Самниты происходили из района Помпей и на протяжении долгого времени сопротивлялись расширению власти Рима.

Исследования продолжатся

На сегодняшний день археологи раскопали лишь часть древней резиденции. В ближайшее время планируется продолжить исследования территории под лицеем, поскольку специалисты не исключают, что под зданием могут скрываться и другие помещения комплекса.

Школа совместно с археологами намерена сделать уникальный подземный памятник доступным для посетителей. Предполагается, что после завершения необходимых работ для публики организуют экскурсии, а проводить их будут сами ученики лицея, благодаря которым и была сделана эта необычная находка.

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#история #образование #археология #исследования
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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