Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Красавица Анфиса Чехова в 48 лет гордится сыном и спасает собаку 0 55

Lifenews
Дата публикации: 04.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сейчас мать и сын разделены тысячами километров.

Несмотря на расстояние, мама постаралась устроить любимцу настоящий праздник.

Анфиса Чехова трогательно поздравила своего единственного сына Соломона с 14-летием. Для подростка это особенная дата — совсем скоро он получит свой первый паспорт.

В этот важный день телеведущая посвятила имениннику эмоциональный пост, признавшись, как сильно она по нему скучает.

Сейчас мать и сын разделены тысячами километров: Соломон находится в России, а Анфиса — в США, где пытается спасти свою любимую собаку Картошку от смертельной болезни.

«Мы поехали лечить нашу собаку от лимфомы, но застряли здесь дольше, чем планировали. Соломон ситуацию понял и принял».

Несмотря на расстояние, Чехова постаралась устроить сыну настоящий праздник. По её словам, Соломона ждёт вечеринка в развлекательном центре, шары, торт и, что самое главное, присутствие рядом любимого отца.

«Мне тяжело быть так далеко в день его рождения... Так люблю его, что не передать словами!».

Телеведущая с ностальгией отметила, что её сын уже вырос и входит в тот возраст, когда хочется сепарироваться от родителей.

«Теперь у меня уже большой парень со своим независимым мнением. Я скучаю по тем временам, когда мы обнимались, хихикали перед сном и я читала ему сказки».

Подписчики поспешили поздравить семью с этим важным событием, засыпав Соломона комплиментами и пожеланиями счастья и успехов.

×
Читайте нас также:
#животные #семья #отношения #знаменитости #Анфиса Чехова
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Карты издревле движут интересами человечества. Иконка видео
Изображение к статье: Алла Пугачева
Изображение к статье: Дженнифер Лопес произвела фурор на премьере в Нью-Йорке платьем с эффектным декольте
Изображение к статье: Канье Уэст известен своими прямыми высказываниями на различных церемониях и в социальных медиа, что не раз приводило к скандалам. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Роскошный отдых на яхте с шампанским
Бизнес
Изображение к статье: Латушко на митинге в Варшаве.
В мире
Изображение к статье: В Бразилии испытали первый в мире промышленный двигатель для биоэнергетики
Техно
Изображение к статье: Захваченная россиянами ЗАЭС - источник угрозы. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Правительство Латвии
Политика
2
Изображение к статье: По самому востребованному маршруту помчатся суперпоезда. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Роскошный отдых на яхте с шампанским
Бизнес
Изображение к статье: Латушко на митинге в Варшаве.
В мире
Изображение к статье: В Бразилии испытали первый в мире промышленный двигатель для биоэнергетики
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео