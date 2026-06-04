Анфиса Чехова трогательно поздравила своего единственного сына Соломона с 14-летием. Для подростка это особенная дата — совсем скоро он получит свой первый паспорт.

В этот важный день телеведущая посвятила имениннику эмоциональный пост, признавшись, как сильно она по нему скучает.

Сейчас мать и сын разделены тысячами километров: Соломон находится в России, а Анфиса — в США, где пытается спасти свою любимую собаку Картошку от смертельной болезни.

«Мы поехали лечить нашу собаку от лимфомы, но застряли здесь дольше, чем планировали. Соломон ситуацию понял и принял».

Несмотря на расстояние, Чехова постаралась устроить сыну настоящий праздник. По её словам, Соломона ждёт вечеринка в развлекательном центре, шары, торт и, что самое главное, присутствие рядом любимого отца.

«Мне тяжело быть так далеко в день его рождения... Так люблю его, что не передать словами!».

Телеведущая с ностальгией отметила, что её сын уже вырос и входит в тот возраст, когда хочется сепарироваться от родителей.

«Теперь у меня уже большой парень со своим независимым мнением. Я скучаю по тем временам, когда мы обнимались, хихикали перед сном и я читала ему сказки».

Подписчики поспешили поздравить семью с этим важным событием, засыпав Соломона комплиментами и пожеланиями счастья и успехов.