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Эксперт рассказал, почему латвийцам кажется, что продукты продолжают дорожать 3 488

Наша Латвия
Дата публикации: 04.06.2026
tv24
Изображение к статье: Мужчина у магазинной полки

Люди помнят старые цены, поэтому им кажется, что они не меняются или товары продолжают дорожать, однако на самом деле это не так. Об этом в эфире TV24 рассказал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич. Он также пообещал, что вскоре жители смогут покупать ряд продуктов дешевле.

«Сейчас в продовольственном секторе почти по всем товарам наблюдаются позитивные сигналы. Например, цены на хлеб и муку снизились на 10%, на молоко — на 15%, на сыр — на 20%, на яйца — на 15%. На свинину снижение было самым небольшим — всего 5%, а на говядину — 30–40%. Баранина не подешевела, но она и не пользуется большой популярностью», — пояснил Данусевич.

Продолжая перечислять изменения в продуктовой корзине, он отметил: «Если говорить об овощах, то цены на помидоры снизились на 20%, на капусту — на 50%, и только картофель подорожал».

Данусевич также сообщил хорошую новость: благодаря снижению ставки НДС с 1 июля подешевеет еще ряд продуктов. Это коснется куриного мяса, хлебобулочных изделий (за исключением булочек), яиц и некоторых других товаров.

Однако, как подчеркнул Данусевич, «это почувствуют те, кто покупает свежие продукты, тогда как на переработанную продукцию сниженная ставка распространяться не будет. Например, если человек купит свежую курицу, то для нее будет действовать сниженный НДС. Но если он купит куриные сосиски или колбасу, то на такие продукты сниженная ставка НДС распространяться не будет».

Как сообщал Bb.lv, правительство обещает новые меры по снижению стоимости продуктовой корзины.

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#цены #торговля #Латвия #инфляция #продукты #питание #НДС #правительство #экономика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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