Летние каникулы только начались, а подростки уже нашли опасное развлечение. В Баложи местные жители сняли на видео двух мальчиков, которые забрались на вышку мобильной связи.

К счастью, всё закончилось без трагедии, однако специалисты предупреждают: подобные «подвиги» могут стоить жизни, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

На опубликованных кадрах видно, как двое детей поднимаются по конструкции вышки связи LMT. Один из мальчиков уже достиг вершины, второй продолжал подъём следом.

По словам автора видео, подростки поднялись наверх, сделали фотографии и вскоре начали спускаться. Однако такое развлечение трудно назвать безопасным. Высота вышки превышает 50 метров, и падение с такой высоты практически не оставляет шансов на выживание.

Съёмочная группа Degpunktā выяснила, что основание вышки скрыто среди деревьев и практически не просматривается с улицы. Поэтому прохожие могут даже не заметить, что кто-то перелез через ограждение или проник на территорию объекта.

В компании сообщили передаче, что по всей Латвии действует более 1700 базовых станций, размещённых на вышках, крышах зданий и других объектах. Все они оснащены различными средствами защиты.

«Подъём на вышку без соответствующего снаряжения — это не приключение и не безобидная игра, а игра со смертью. Одновременно это может быть и правонарушением, которое в отношении детей и их родителей может рассматриваться как повреждение объекта критической инфраструктуры», — заявил передаче руководитель отдела общественных отношений LMT Валдис Ялинскис.

Он подчеркнул, что обеспечить круглосуточную физическую охрану каждого объекта невозможно, поэтому важную роль играет бдительность окружающих.

«Если вы видите детей, пытающихся проникнуть на инфраструктурный объект или повреждающих оборудование, не оставайтесь в стороне, попытайтесь их остановить или при необходимости вызовите полицию. Иногда именно своевременный звонок может предотвратить трагедию», — отметил Ялинскис.

В компании сообщили, что уже получили информацию о повреждении ограждения вокруг конкретной вышки и займутся устранением проблемы.