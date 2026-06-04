Германия, Франция и Великобритания вместе с Украиной работают над инициативой, которая могла бы подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам о прекращении войны. По данным Bloomberg, европейские столицы считают, что для этого складываются более благоприятные условия, чем раньше.

Крупнейшие европейские союзники Украины пытаются придать новый импульс дипломатическим усилиям по прекращению войны. По информации Bloomberg, Германия, Франция и Великобритания совместно с Киевом обсуждают возможный план действий, который мог бы создать условия для начала реальных переговоров с Россией.

Как отмечают источники агентства, европейские страны видят признаки того, что давление на Кремль постепенно усиливается. Речь идёт не только о продолжающихся экономических санкциях, но и о ситуации на поле боя. Украинские беспилотники всё чаще наносят удары по объектам глубоко на территории России, а потери российских войск продолжают расти. По мнению европейских партнёров, это может повысить заинтересованность Москвы в поиске дипломатических решений.

В то же время окончательное решение о том, стоит ли двигаться в сторону переговоров, остаётся за Киевом. Источники подчёркивают, что европейские страны не намерены навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому какой-либо сценарий урегулирования. Это означает, что любые дипломатические инициативы будут разрабатываться в тесной координации с украинской стороной.

В ближайшие дни премьер-министр Великобритании Кир Стармер планирует обсудить ситуацию с канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Параллельно Украина продолжает добиваться усиления военной поддержки. Зеленский неоднократно заявлял о необходимости дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot и других средств защиты от российских ракетных и дроновых атак.

Для Киева вопрос переговоров остаётся тесно связанным с военной ситуацией на фронте и уровнем поддержки со стороны союзников. При этом среди западных политиков и экспертов нет единого мнения относительно перспектив таких контактов.

Критики переговорного подхода указывают, что Россия пока не демонстрирует готовности к компромиссам и продолжает выдвигать максималистские требования. По их мнению, союзникам следует сосредоточиться на дальнейшем усилении давления на Кремль и увеличении поставок вооружений Украине.

Тем не менее в европейских столицах считают, что нынешняя ситуация требует поиска дополнительных дипломатических возможностей наряду с продолжением военной поддержки Киева.

Станет ли новая инициатива реальным шагом к переговорам или останется очередной попыткой найти путь к урегулированию, может проясниться уже в ближайшие недели.