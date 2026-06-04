Ситуация с безопасностью в Латвии не улучшается, а становится всё более сложной и непредсказуемой. Об этом заявил президент Эдгар Ринкевич, призвав государственные структуры и жителей готовиться к новым вызовам, связанным с войной России против Украины и растущей угрозой со стороны беспилотников.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что оснований для самоуспокоения в вопросах безопасности сейчас нет. По его словам, война России против Украины продолжается, а её последствия всё сильнее ощущаются не только на фронте, но и в странах, расположенных на восточном фланге НАТО.

Ринкевич отметил, что Украина сумела сохранить способность сопротивляться и наносить удары по объектам на территории России, включая предприятия нефтегазового комплекса и военной промышленности. Однако одновременно растёт непредсказуемость действий Москвы.

По мнению президента, российские власти сталкиваются с всё большими трудностями при объяснении своему обществу затянувшейся войны и отсутствия заявленных результатов.

«Мы видим признаки отчаяния, усиление дезинформационных кампаний и попытки искать виновных за пределами России, в том числе среди стран Балтии», — подчеркнул Ринкевич.

Поэтому, по его словам, Латвии необходимо быть готовой к различным провокациям и нестандартным ситуациям.

Особое внимание президент уделил проблеме беспилотников. Он отметил, что обеспокоенность жителей существует не только в Латгале, но и по всей стране. Аналогичные инциденты происходят и в других государствах региона — Эстонии, Литве, Финляндии и Румынии.

Важно знать: Латвия рассматривает угрозу беспилотников не как локальную проблему, а как часть общей ситуации безопасности на восточном фланге НАТО. По словам президента, современные дроны развиваются настолько быстро, что системы обнаружения и реагирования часто не успевают адаптироваться к новым угрозам. Именно поэтому государственным структурам приходится постоянно пересматривать и совершенствовать существующие алгоритмы действий.

Ринкевич признал, что после инцидента с военным беспилотником в Гайгалавской волости пришлось менять ранее разработанные процедуры.

«Следует признать, что мы отстаём как в обмене информацией, так и в координации», — отметил президент.

Одним из шагов по совершенствованию системы стала новая модель предупреждений населения. Теперь предусмотрены два уровня оповещения. Жёлтый уровень означает потенциальную угрозу без необходимости менять повседневное поведение, тогда как оранжевый предполагает необходимость искать укрытие или соблюдать принцип так называемых двух стен.

Президент также сообщил, что обсуждал с министром культуры Наурисом Пунтулисом возможные действия во время массовых мероприятий в случае воздушной тревоги. По словам Ринкевича, сейчас важно подготовить понятные инструкции как для организаторов мероприятий, так и для населения.

При этом глава государства не стал давать излишне оптимистичных прогнозов. Он подчеркнул, что до завершения войны России против Украины подобные угрозы останутся частью повседневной реальности.

В ближайшее время Латвия намерена расширить сотрудничество с Украиной в сфере безопасности, создать совместные экспертные группы и развивать системы противодействия беспилотникам.

По мнению президента, адаптация к новым условиям станет одной из важнейших задач как для государственных учреждений, так и для общества в целом.