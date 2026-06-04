Сегодня проходит первое пленарное заседание парламента после смены правительства и правящей коалиции. И первым решением коалиционных депутатов стало решение... снять с повестки дня хотя бы на неделю, то есть до следующего пленарного заседания, пакет законопроектов, одобренных еще отставным правительством Силини. Речь идет о сомнительной реформе, суть которой в том, чтобы отобрать у Центра защиты прав потребителей функцию надзора за небанковскими кредиторами и передать эту функцию Банку Латвии. Против данной ненужной реформы выступили и министерство экономики, и сам Центр защиты потребителей, и социальные партнеры правительства и отрасль небанковского кредитования. И вот теперь, как пояснил сегодня на пленарном заседании депутат от премьерской Объединенной силы Юрис Вилюмс, парламентарии, прежде чем голосовать за передачу пакета законопроектов в бюджетную комиссию, хотят с предлагаемыми изменениями ознакомиться.

Категорически против выступил лидер "Прогрессивные" Андрис Шуваевс, заявив, что комиссия по бюджету уже несколько раз предварительно обсуждала этот вопрос и если так затягивать, то можно не успеть рассмотреть этот пакет законопроектов до ухода на летние каникулы.

Ему оппонировал представитель другой оппозиционной фракции - "Латвия на первом месте", - Кристапс Криштопанс: "Против этой реформы выступает и Центр защиты прав потребителей, и сама отрасль. Эти законопроекты правительство Силини одобрило на своем последнем заседании - как-бы расчищало стол перед уходом!"

Снятие законопроектов с повестки дня поддержало подавляющее большинство депутатов.