В Латвии объявлен открытый конкурс на должность председателя правления предприятия Latvijas valsts meži (LVM). Будущему руководителю крупнейшей государственной лесохозяйственной компании страны предлагают ежемесячную зарплату в размере 16 600 евро до вычета налогов. Подать заявку кандидаты могут до 29 июня 2026 года.

От претендентов ожидают безупречную репутацию, владение государственным языком на уровне C1 и английским не ниже B2, а также высшее образование в области управления, экономики, финансов, права, естественных или инженерных наук. Помимо этого, кандидат должен иметь не менее трех лет опыта руководящей работы в средних или крупных компаниях за последние десять лет.

Будущему главе компании предстоит управлять стратегически важным госпредприятием, поэтому среди требований — понимание корпоративного управления, финансов, инвестиционных процессов, экспортных рынков и лесного хозяйства. Также особое внимание уделяется навыкам стратегического управления, построения команд и взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Процесс отбора будет состоять из нескольких этапов и пройдет при участии специальной комиссии и кадровой компании Fontes Executive Search. После ухода предыдущего председателя Петериса Путниньша в конце 2025 года cейчас правление LVM работает в составе двух человек.

Вопрос смены руководства компании происходит на фоне продолжающихся дискуссий вокруг управления предприятием. Ранее внимание общественности привлекли решения, связанные с ценовой политикой на древесину, госрегулированием и выводами аудитов, указавших на многомиллионные финансовые последствия для компании и государства. Кроме того, продолжается уголовный процесс, связанный с возможными нарушениями при предоставлении поддержки деревообрабатывающим предприятиям.

Latvijas valsts meži остается одним из крупнейших государственных предприятий страны: компания управляет лесными территориями и в первом квартале этого года имела оборот более 135 миллионов евро, а прибыль превысила 51 миллион евро.