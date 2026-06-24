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Как оживить экономику в приграничных районах? Правительство готовится к выездному заседанию 0 29

Политика
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Карта Латгалии

Карта Латгалии

ФОТО: BB.LV/AI

Министерство экономики представит доклад о реальной экономической ситуации и предложениях по активизации предпринимательской активности в Латгалии.

Геополитическая обстановка и участившиеся прилеты дронов, мягко говоря, не способствуют экономическому развитию Латгалии. Да и вообще уже встает вопрос о том, как удержать в регионе тех, кто там еще проживают. Чтобы обсудить ситуацию "на месте" и символически поддержать приграничный регион правительство Кулбергса, как уже сообщалось, в эту пятницу проведет в Латгалии выездное заседание.

Министерства уже подготовили к этому заседанию специальные отчеты. Так министерство экономики в своем докладе сообщает о том, как обстоят дела в сфере развития предпринимательства в Латгалии. Судя по представленным данным, какая-то активность в бизнесе Латгалии наблюдается: в Даугавпилсе (19 компаний) и Резекне (22 компании) действуют инновационные инкубаторы, открыты 4 новых производства - производство березовых досок с экспортным потенциалом, производство фанерной фурнитуры для мебели, ветряной и солнечный парки.

Как сообщает минэкономики, задействованы все инструменты поддержки бизнес-активности в регионе: это и экспортные гарантии, и займы Altum, это и господдержка производству товаров для оборонных нужд и двойного назначения...

Строится при господдержке арендное жилье...

Впрочем, всем совершенно очевидно, что для развития бизнеса, для роста туризма необходимо, чтобы в регионе было БЕЗОПАСНО. И этот ключевой вопрос и будет обсуждаться на выездном заседании правительства.

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#туризм #предпринимательство #развитие #безопасность #правительство #экономика #Латгалия
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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