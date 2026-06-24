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Дети подарили пенсионеру, присматривающему за латвийскими СМИ, почти 80 тысяч евро 0 360

Наша Латвия
Дата публикации: 24.06.2026
LETA
Изображение к статье: Андис Плаканс

Андис Плаканс.

ФОТО: LETA

Член Национального совета по электронным СМИ (НСЭСМИ) Андис Плаканс в прошлом году получил в качестве вознаграждения в совете 68 751 евро (в среднем по 5,5 тыс евро в месяц), свидетельствует поданная им декларация должностного лица.

В 2025 году Плаканс также получил в подарок 22 738 евро от дочери Байбы Плакане, 25 475 евро от сына Карлиса Плаканса и 31 582 евро от дочери Руты Плакане. Таким образом, дети подарили папе в общей сложности 79 795 евро.

Кроме того, член НСЭСМИ получил пенсию в размере 12 258 евро и различные пособия от Государственного агентства социального страхования на общую сумму 3017 евро. Он также получил 242 евро процентных выплат от SEB banka и 370 евро дивидендов от Swedbank.

Среди других доходов Плаканс указал 63 евро, полученные от компании Metalekspo, 924 евро от Службы поддержки села, а также 186 евро от продажи имущества.

В Риге ему принадлежат квартира и еще два объекта недвижимости, а одним объектом он владеет совместно с другими собственниками. Также Плакансу принадлежат земля, здания и еще один объект недвижимости в волости Друсти, недвижимость в волости Ропажи и земельный участок в волости Стопини.

В декларации он указал принадлежащие ему финансовые активы на денежном рынке общей стоимостью 19 372 евро и 6960 долларов США (6089 евро).

На конец прошлого года Плакансу принадлежали автомобиль Nissan E NV200 2014 года выпуска, мотоцикл Yamaha MT 09 2014 года, прицеп Rydwan Euro C750 2013 года и автомобиль VW Golf 1980 года выпуска.

Наличными он хранит 900 долларов США (786 евро) и 5500 евро. На банковских счетах у него размещены 44 251 евро и 10 242 доллара США (8947 евро).

Также Плаканс задекларировал выданный заем в размере 53 850 евро. У него имеются накопления в частных пенсионных фондах и полис страхования жизни с накоплением средств. Андис Плаканс стал членом Национального совета по электронным СМИ в январе 2022 года.

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#недвижимость #декларация #доходы #семья #автомобили
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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