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Гениальный композитор-эмигрант Рахманинов удостоится байопика 0 71

Lifenews
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Во время Второй Мировой он помогал СССР.

Тема изгнания из России весьма актуальна в наши дни.

Студия KISA FILMS совместно с кинокомпанией СДЛ анонсировали старт работы над полнометражным биографическим фильмом «Рахмнинов», сообщает газета «Культура».

Картина расскажет о драматической судьбе великого русского композитора и пианиста, чьё творчество стало одним из символов отечественной культуры минувшего века. Режиссёрское кресло проекта заняла Маруся Фомина, автором сценария выступил Александр Родионов, а за костюмы отвечает Ульяна Полянская, известная по работе над «Мастером и Маргаритой».

Художественным руководителем операторской группы назначен Юрий Никогосов, ранее участвовавший в создании картины «Актрисы». Для достижения особой цветовой палитры и эффекта объёмного, тактильного изображения создатели приняли решение снимать ленту исключительно на киноплёнку.

В центре сюжета — непростой путь музыканта: обучение в Московской консерватории, ранний успех, болезненное неприятие его сочинений, глубокий творческий кризис и последующее возвращение к искусству. Это будет история о внутренней хрупкости и невероятной стойкости, о том, как после сокрушительного падения можно подняться к новым вершинам. По замыслу постановщиков, зрители увидят не просто хронику жизни, но и убедительный пример того, что даже в самой беспросветной тьме возможно отыскать свет.

Авторы проекта нацелены показать многогранность личности композитора: блестящего пианиста-виртуоза, новатора в композиции, дирижёра и патриота, до последних дней тосковавшего по оставленной родине. Фильм познакомит с обстоятельствами рождения самых известных произведений и продемонстрирует, как глубоко личные переживания претворялись в музыкальные образы. На данный момент сценарий полностью готов, начат кастинг актёров, а также ведётся подбор натурных площадок в Москве, Санкт-Петербурге, Новгороде, Воронежской области и Крыму.

В производственную команду также вошли композитор Савва Розанов, оператор-постановщик Юрий Никогосов, художник-постановщик Максим Малеев, режиссёр монтажа Анна Крутий, саунд-дизайнер Павел Дореули из «Студии Атмосфера». Релиз биографической драмы запланирован на 2028 год.

Сергей Васильевич Рахма́нинов (20 марта 1873, Семёново, Новгородская губерния, Российская империя — 28 марта 1943, Беверли-Хиллз, США) — русский композитор, пианист, дирижёр. Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ и создал свой оригинальный стиль.

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#звезды #эмиграция #искусство #культура #музыка #композитор #творчество
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