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Беларусь объявила военные учения на границе после требования Путина вступить в войну с Украиной 0 60

В мире
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Учения
ФОТО: Unsplash.com

В Беларуси проводятся мобилизационные учения с военкоматами на фоне требования Кремля к Минску о помощи в эскалации войны против Украины. О начале мероприятий, которые проходят в граничащей с Польшей и Литвой Гродненской области, объявило Минобороны страны.

В рамках учений, по данным властей, будут отрабатываться» вопросы мобилизации граждан и транспортных средств на территории области».

Военное ведомство объявило, что с 20 июня по 2 июля запасников Ошмянского района будут вызывать «для контрольной явки и сверки учетных данных» в пункте сбора военнообязанных.

Помимо «актуализации данных» власти «при необходимости» обновляют сведения о прибывших на учения в учетных документах. Всего планируется «оповестить» около двух тысяч граждан. Как поясняло Минобороны, запасников призывают на военные сборы «с последующим участием в учении в составе военных комиссариатов», в ходе которого они «будут совершенствовать военные знания, осваивать вооружение и военную технику, учиться выполнять поступающие от руководителей учений задачи, требующие оперативных решений и действий». Отмечается, что мобилизационные учения носят «плановый характер».

По данным источников The Wall Street Journal, президент Владимир Путин с начала 2026 года усилил давление на главу Беларуси Александра Лукашенко и требует от него участия в эскалации войны против Украины. В случае отказа Кремль грозит Минску остановкой финансовой поддержки, от которой в значительной степени зависит белорусская экономика.

Среди требований, которые обсуждают Лукашенко и посол РФ в Беларуси Борис Грызлов, помимо расширения военной кампании против Киева фигурирует пункт о проведении операций против стран НАТО, рассказали собеседники газеты.

С начала года власти Беларуси проводят разноплановые учения силовиков, отмечает «Зеркало». В январе стартовали инициированные Лукашенко маневры, в ходе которых глава государства поднимал армейские подразделения по тревоге в обход Генштаба. С февраля также проводятся учения милиции и внутренних войск по разгону протестов. Они должны пройти в каждом регионе Беларуси.

Помимо этого, в разных областях имеют место масштабные маневры по отработке при «условных ракетных ударах с массовым количеством пострадавших» или «защите населения и территорий от ЧС в мирное и военное время». В Витебской области недавно были проведены учения с теробороной и «народным ополчением», сообщает The Moscow Times.

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#Путин #НАТО #Лукашенко #Украина #мобилизация #Беларусь #Россия #политика
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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