Его голос стал уникальным явлением, без которого невозможно представить музыку конца 80-х, когда «Белые розы» звучали из каждого магнитофона, а детдомовский паренек стал кумиром миллионов. Как и почему оборвалась жизнь Юрия Шатунова, что осталось его близким и почему до сих пор не утихают споры вокруг его смерти?

Символическое совпадение обстоятельств рождения и смерти

После трагической кончины артиста близкие вспомнили, что Юрий родился в машине скорой помощи по пути в роддом. Спустя 48 лет его жизнь оборвалась в скорой, которая везла его в больницу.

...В конце июня 2022 года Шатунов приземлился в Москве после очередной серии концертов. В планах было перевести дух, съездить на рыбалку в Подмосковье и через пару дней улететь к семье в Германию. Утром он пожаловался другу Аркадию Кудряшову на разбитость. Решили, что это обычная гастрольная усталость. Днем состояние ухудшилось, вечером Шатунов потерял сознание. Друзья сами довезли его до больницы в селе Растуново, оттуда на скорой перевезли в районную реанимацию. Но врачи помочь уже не могли: сердце остановилось.

Артист целый день проходил с инфарктом

Врачи, боровшиеся за его жизнь, сообщили, что инфаркт, ставший причиной смерти, случился примерно за сутки до того, как была вызвана скорая. Юрий ездил после перенесенного обширного сердечного приступа почти сутки, не зная об этом.

Главврач Домодедовской больницы позже объяснил: если бы Шатунов обратился к врачам при первых симптомах — давящая боль, слабость, холодный пот — его можно было бы спасти. Но артист списал все на переутомление. Кардиологи добавляют: мужчины около 50 лет с плотным графиком и стрессом — группа риска. Шатунов соответствовал всем пунктам.

Часть фанатов настаивала на версии об убийстве

Часть поклонников и даже некоторые коллеги публично заявили, что не верят в естественную смерть. Они считают, что певца могли отравить или намеренно не оказать помощь вовремя.

Так, продюсер Андрей Разин утверждал, что Шатунова «отравили, избили и поспешно кремировали», чтобы не нашли следов транквилизаторов. Он даже сказал, что нанял частных детективов из Израиля и Америки, которые «почти вышли на след банды, убившей Юру». Никаких доказательств публично предъявлено не было. Семья и окружение Шатунова эти заявления не комментировали.

Кремация вызвала слухи среди фанатов

Тело Шатунова было кремировано, а урна с прахом замурована на Троекуровском кладбище. Этот способ захоронения породил множество конспирологических теорий — от попытки скрыть возможные следы преступления до слухов о том, что певец инсценировал свою смерть.

Однако семья и директор певца рассказали, что кремация была личным пожеланием самого Юрия. Согласно его последней воле, часть праха похоронена в России, а часть — развеяна над любимым озером в Баварии.

Юрий не верил в проклятие «Ласкового мая»

Фанаты давно твердят о мистике «Ласкового мая»: Шатунов стал 16-м участником группы, умершим молодым или при странных обстоятельствах. Кто-то разбился, кто-то выпал из окна, кто-то погиб от пули. Многие из них не дожили до 50 лет. Сам певец в рок не верил и считал эти смерти стечением обстоятельств.

Шатунов писал песни и стихи, которые стали пророческими

После смерти его директор опубликовал последнюю песню «Каждому своё», текст которой стал восприниматься как прощание с жизнью. В ней были строки: «Вот и я подобно лёгкой птице покидаю свой вчерашний плен». Также вспомнили стихотворение, в котором артист размышлял, сколько «сцен осталось».

Артист тайно помогал нуждающимся людям

После ухода Юрия стало известно, что он многие годы занимался благотворительностью, но тщательно это скрывал. В частности, по словам историка Серегина, он давал деньги на похороны, памятник и поминки другого известного певца, Евгения Осина.

Незадолго до смерти Шатунов одержал важную юридическую победу

Всего за три дня до своей смерти Шатунов выиграл многолетний судебный процесс у продюсера Андрея Разина за права на исполнение главных хитов «Ласкового мая». Эта победа стала последней и самой важной в его жизни. Однако Разин позже заявил, что «Юрия погубила радость» — якобы победа в суде повлияла на сердце сильнее горя.

Жена Светлана до их знакомства не слушала песни Юрия

Уехав в Германию по приглашению концертного агентства, Шатунов сначала жил в арендованных квартирах и учился на звукорежиссера. В 2000 году на новогодней вечеринке он встретил Светлану. Она не знала его песен — и это оказалось лучшим, что могло случиться. «Любовь с первого взгляда», — говорил он потом.

В 2006 году родился сын Дэннис, а через несколько месяцев они сыграли свадьбу. Позже родилась дочь Эстелла. Семья осела в Гессене, в тихом закрытом поселке. Шатунов не водил детей на сцену, не заставлял их петь. «Они просто дети, любят игры и компьютеры», — рассказывал он.

Наследниками артиста стали жена и дети

Наследники первой очереди — вдова Светлана, сын и дочь. Материального имущества хватает. В Москве — однокомнатная квартира на юге. В Сочи был дом, подаренный Разиным, но он много лет стоял пустым, впоследствии его продали. Главный актив — дом в Германии, в охраняемом поселке, стоимостью около 3,5 млн евро.

Основные сбережения — это деньги, которые Шатунов вывез после ухода из «Ласкового мая». Тогда Разин выплатил ему разовый бонус в 10 миллионов долларов. Часть ушла на дом, часть осталась на счетах. Коллеги полагают, что общий капитал превышает 6 миллионов евро.

Главная ценность — права на исполнение хитов «Ласкового мая», которые Шатунов отсудил у Андрея Разина за несколько дней до смерти.