Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Три «Э». Эстонка переправляла граждан Эфиопии и Эритреи в Латвию 0 59

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Граница

Прокуратура Латвии направила в Латгальский окружной суд уголовное дело, по которому гражданке Эстонии предъявлено обвинение в незаконной переправке иммигрантов через латвийскую границу.

Как это было:

Неустановленное в ходе досудебного следствия лицо создало в приложении Telegram организованную группу для незаконной переправки в Латвию людей без необходимых для этого документов.

Согласно обвинению, это лицо распределило обязанности между членами организованной группы, руководило и координировало ее деятельность, а также давало другим участникам указания по совершению конкретных преступлений для достижения общей цели.

Оно также передавало информацию о местонахождении и маршруте передвижения нелегальных иммигрантов.

Во исполнение общего преступного замысла один из членов группы встретил двух нелегальных иммигрантов — граждан Эритреи и Эфиопии — и направил их к белорусско-латвийской границе. Там он дал им инструкции по пересечению границы в обход пограничного контроля, а также передал координаты места в Краславском крае, указанного лидером группы, откуда их должна была забрать на машине гражданка Эстонии.

Согласно обвинению, следуя указаниям лидера группы, гражданка Эстонии прибыла в назначенное место, посадила нелегальных иммигрантов в свой автомобиль и начала их перевозку в Ригу.

Контрабандистку задержали в Резекненском крае: полиция остановила ее автомобиль, в котором находились двое нелегальных иммигрантов.

Прокуратура отмечает, что 20 октября 2023 года вступили в силу поправки к Уголовному закону, предусматривающие более суровые наказания за незаконную переправку лиц через государственную границу.

×
Читайте нас также:
#Эстония #граница #Латвия #преступность #telegram #прокуратура
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Полиция Литвы.
Изображение к статье: Хакер
Изображение к статье: Пчелы
Изображение к статье: Алкоголь за рулем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Бывшая школа в Рауде
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Ольга Кабо
В мире
1
Изображение к статье: Жара
В мире
Изображение к статье: Галльский петух недоволен. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Флаг США
В мире
Изображение к статье: Бактерии Vibrio
В мире
Изображение к статье: Бывшая школа в Рауде
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Ольга Кабо
В мире
1
Изображение к статье: Жара
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео