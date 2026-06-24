С началом летнего сезона в Риге расцветают растения на клумбах. Пока одни ими любуются, хватает и таких, кто их портит или разворовывает. Несколько дней назад была ограблена цветочная стена, созданная в парке Аркадии: из 40 высаженных растений была украдена половина.

Точно так же растения крадут и уничтожают на летних террасах кафе и ресторанов. Насколько это распространено, как с этим бороться и что это говорит о нашем обществе? - Разбиралось Латвийское радио.

В ночь на 18 июня в парке Аркадии из совсем недавно созданной декоративной цветочной стены была украдена половина растений, из-за чего в композиции появились пустоты. Это далеко не редкий случай, признала представитель Rīgas meži Иева Гейстере,:

«Например, в этом году мы высадили 36 рододендронов, и 13 из них были выкопаны. Это произошло как в старой, так и в новой части Парка Победы, а также в Межапарке. Также у нас выкопаны посадки гортензий.

Сейчас мы завершили высадку растений на летних клумбах, у нас действительно красивые и яркие клумбы. Но, обходя их по утрам, нам приходится обнаруживать, что часть цветов украдена. Тогда нам снова приходится думать, как изменить композицию, чтобы она оставалась эстетически привлекательной и соответствовала замыслу ландшафтного архитектора.

Весной, когда красиво расцветают луковичные цветы — тюльпаны, нарциссы, — мы тоже временами замечаем, что часть из них вырвана или срезана».

Страдают и террасы

Портят и обворовывают также террасы кафе и ресторанов. Менеджер ресторана Domini Canes в Старой Риге Илмарс Бришка называет это неизменно актуальной проблемой на протяжении всех 18 лет работы заведения.

Сначала казалось, что растения портят или крадут только молодежь после ночных развлечений, но оказалось, что это происходит и очень целенаправленно. Например, в прошлом году на видеозаписях было видно, как одна солидная женщина подходит к цветочному ящику, выкапывает тую, кладет ее в заранее подготовленную сумку и уходит.

За эти годы ресторан пробовал разные решения — таблички с предупреждением о видеонаблюдении, записки с просьбами не портить растения. Однако единственное, что действительно дало результат — это закрепление растений металлической проволокой.

Именно так сейчас и привязаны туи на террасе.

И Илмарс Бришка, и Иева Гейстере подчеркивают, что в решении этой проблемы хотелось бы видеть больше внимания и со стороны полиции самоуправления; не хватает и участия общества. «Нам кажется, что и другие люди видят отдельные случаи. Не все происходит под покровом ночи. Поэтому участие общества очень важно. В этом году мы также встречались с муниципальной полицией и призывали чаще контролировать парки центра Риги, особенно в ночное время.

На наш взгляд, если были бы какие-то хорошие примеры, когда вандалов удается поймать — как полицией, так и с помощью общества, — это стало бы предупреждением для других: так делать нельзя, это наша общая среда, наша общая собственность», — прокомментировала Гейстере.

Уровень общественной ответственности

По мнению архитектора и антрополога Матиса Штейнертса, главная причина проблемы в том, что люди не способны воспринимать декоративные растения как общее благо, и видят в них лишь анонимные ресурсы. По его словам, решить проблему по-настоящему можно только через изменение этого восприятия.

«Я бы смотрел на это так, что это недостаток договоренности о том, что принадлежит нам всем. И что эти растения — не просто декор, а нечто большее. Придание им ценности в обществе и четкое обозначение могли бы помочь снять с них анонимность. То есть, что это не какой-то безымянный цветок, который ты растаптываешь, а наше общее соглашение о том, что мы все вместе сделаем город красивее», — отметил он.