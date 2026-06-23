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Сколько нужно выпить водителю в Латвии, чтобы стать уголовником 0 383

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Алкоголь за рулем

За прошедшие сутки на дорогах Латвии были задержаны девять водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Государственной полиции.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начато пять процессов об административных правонарушениях и четыре уголовных процесса. Конфискация автомобиля, однако, ни в одном из случаев применена не будет.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Латвии были задержаны 256 водителей, превысивших разрешенную скорость движения.

Еще четыре водителя наказаны за агрессивный стиль вождения.

Всего в сфере дорожного движения за сутки принято 613 решений об административных правонарушениях.

Напоминаем, что в ноябре 2022 года вступили в силу поправки к уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством, если констатированная у водителя при проверке выдыхаемого воздуха или крови концентрация алкоголя превышает 1,5 промилле. Уголовная ответственность также предусмотрена за управление транспортным средством или обучение управлению транспортным средством под действием наркотиков, психотропных, токсических или иных опьяняющих веществ.

Кроме того, конфискуется транспортное средство, если владелец управлял им в состоянии сильного опьянения или отказался от проверки наличия в организме опьяняющих веществ. В случаях, если использованное в момент фиксации правонарушения транспортное средство принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость этого транспортного средства.

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#алкоголь #Латвия #скорость #автомобили #дорожное движение #наркотики
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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